Pe Lu lança single “Mulheres” em projeto do selo musical Lofi Land

Pe Lu lança single “Mulheres” Crédito: Divulgação

A música Lofi vem ganhando cada vez mais espaço, principalmente, durante e após a pandemia. Derivado do inglês “low fidelity”, ou seja, baixa fidelidade, o gênero tem como característica a leveza e a simplicidade e, muitas vezes, não carrega vocais.

Antenado com as tendências, o cantor, empresário e produtor musical, Pe Lu criou em 2021, o projeto artístico Lofi Land que já possui mais de 1.5 milhões de streaming nas plataformas. Agora, transforma o projeto em um selo musical que irá distribuir, a partir de junho, o trabalho de outros artistas do gênero.

Em parceria com o artista visual e especialista em marketing digital, Finson Gallar, Pe Lu inicia os lançamentos do selo Lofi Land no dia 17 de junho com o single “Mulheres”, do artista Mu’ Gambi. A canção fará parte do compilado “BRAZIL GOES LOFI Vol.1” que trará dez releituras de clássicos da música nacional feitas pelos maiores produtores e produtoras do Lofi no Brasil.

"Eu me apaixonei por lofi no começo da pandemia pois ele me ajudava muito a me acalmar naquele momento de tanta incerteza e tensão. Comecei a produzir como hobbie, pra desestressar, e no caminho acabei conhecendo toda uma cena em ebulição. O Lofi Land nasceu pra somar no crescimento desse gênero tão rico e cheio de gente talentosa.

"Quando o Pe falou comigo sobre a idéia, no meu lado eu tinha alguns canais no Youtube com músicas do gênero, alguns vingaram, outros não, e com o Pe eu sempre tive uma sintonia boa trabalhando.. Amo que o "criar conteúdo é uma coisa infinita e a música Lofi é esse algo novo que eu gosto de fazer parte. E o gênero é um que escuto muito por trabalhar remoto."

Serão cinco lançamentos, um por semana, antes do lançamento do compilado, que levará as outras cinco canções a todos os aplicativos de música. Além de “Mulheres”, “Garota de Ipanema”, “Água de beber”, “Aquarela” e “Samba da Benção” estão entre os clássicos repaginados.

MULHERES

O primeiro lançamento, o clássico “Mulheres”, chega a todos aplicativos de música nesta sexta-feira. A releitura é do artista Mu’ Gambi que teve seu primeiro contato com a música ainda na infância, através de seu pai, que também é músico. Aos 12 anos começou a ter aulas de violão e aos 16 passou para guitarra, foi nesse período da adolescência que também participou de suas primeiras bandas.

Tem trabalhos lançados com a banda Todos os Céus onde atuou como vocalista e guitarrista e também singles lançados sob o nome de João di’Caetano . Começou no Lo-fi em 2020 como uma forma de terapia para lidar com a pandemia e, o que começou sem muitas pretensões, acabou se tornando uma grande paixão e um dos seus principais projetos de música.