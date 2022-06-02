Espetáculo traz músicas de Luiz Gonzaga para crianças em Vitória

Diversão em Cena: espetáculo 'Luiz e Nazinha - Luiz Gonzaga para as crianças' Crédito: Julio Ricardo

Nada melhor que revisitar os clássicos da música e apresentar às futuras gerações. Esta é a proposta do espetáculo "Luiz e Nazinha – Luiz Gonzaga para Crianças". O musical será encenado neste sábado (4) e domingo (5), no Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória, a partir das 16h. Os ingressos são gratuitos podem ser retirados na bilheteria do teatro, de 10h as 19h, sendo dois ingressos por CPF.

O musical do projeto Grandes Músicos para Pequenos conta passagens da infância de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, no interior do Nordeste. Vista por mais de 100 mil pessoas, a peça acompanha a descoberta do amor do jovem Luizinho, que se apaixona por Nazarena, filha de um coronel que não permite o namoro deles. O resultado é uma fábula inocente, voltada para todas as idades, e embalada por grandes sucessos do músico, como “Asa Branca”, “Que Nem Jiló”, “Baião”, “O Xote das Meninas”, “Olha Pro Céu”, entre outros.

Vale lembrar que a sessão do domingo (5) terá a presença de um intérprete de libras para maior acessibilidade.

O espetáculo carioca, com direção de Diego Morais e direção musical de Guilherme Borges, é o segundo da programação de retorno do Diversão em Cena ArcelorMittal. O programa tem o compromisso de democratizar o acesso à cultura, levando apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares a teatros, escolas e praças públicas, em mais de 60 municípios. A iniciativa é viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e tem realização local da WB Produções.

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