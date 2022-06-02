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Teatro

Espetáculo traz músicas de Luiz Gonzaga para crianças em Vitória

Gratuito, "Luiz e Nazinha - Luiz Gonzaga para as Crianças" será apresentado no sábado (4) e domingo (5); saiba como retirar os ingressos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Junho de 2022 às 09:00

Diversão em Cena: espetáculo 'Luiz e Nazinha - Luiz Gonzaga para as crianças'
Diversão em Cena: espetáculo 'Luiz e Nazinha - Luiz Gonzaga para as crianças' Crédito: Julio Ricardo
Nada melhor que revisitar os clássicos da música e apresentar às futuras gerações. Esta é a proposta do espetáculo "Luiz e Nazinha – Luiz Gonzaga para Crianças". O musical será encenado neste sábado (4) e domingo (5), no Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória, a partir das 16h. Os ingressos são gratuitos podem ser retirados na bilheteria do teatro, de 10h as 19h, sendo dois ingressos por CPF.
O musical do projeto Grandes Músicos para Pequenos conta passagens da infância de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, no interior do Nordeste. Vista por mais de 100 mil pessoas, a peça acompanha a descoberta do amor do jovem Luizinho, que se apaixona por Nazarena, filha de um coronel que não permite o namoro deles. O resultado é uma fábula inocente, voltada para todas as idades, e embalada por grandes sucessos do músico, como “Asa Branca”, “Que Nem Jiló”, “Baião”, “O Xote das Meninas”, “Olha Pro Céu”, entre outros.
Vale lembrar que a sessão do domingo (5) terá a presença de um intérprete de libras para maior acessibilidade.
O espetáculo carioca, com direção de Diego Morais e direção musical de Guilherme Borges, é o segundo da programação de retorno do Diversão em Cena ArcelorMittal. O programa tem o compromisso de democratizar o acesso à cultura, levando apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares a teatros, escolas e praças públicas, em mais de 60 municípios. A iniciativa é viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e tem realização local da WB Produções.

SERVIÇO:

  • DIVERSÃO EM CENA ARCELORMITTAL
  • Espetáculo: Luiz e Nazinha - Luiz Gonzaga Para Crianças
  • Quando: sábado (4) e domingo (5), a partir das 16h
  • Onde: Teatro Glória, no Centro Cultural Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória
  • Entrada gratuita: retirada do ingresso na bilheteria do teatro de 10h as 19h. Apenas 2 ingressos por CPF.
  • Gênero: musical
  • Classificação: livre
  • Duração: 50 minutos
  • Mais informações: wbproducoes.com

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