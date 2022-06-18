Bastidores da gravação do novo clip do Alemão do Forró Crédito: Fernando Madeira

Após dois anos sem programação, a tradicional Festa de São Pedro está de volta à Vitória. De 1º a 3 de julho, o evento vai acontecer na Praça do Papa, na Capital, com muita música, quadrilhas e decoração cenográfica, além, é claro, da tradicional procissão marítima. Gratuito, o evento já começa a todo vapor na sexta-feira (1º), com Alemão do Forró.

Your browser does not support the audio element. Festa de São Pedro é retomada e vai ter Alemão do Forró na Praça do Papa

“A expectativa para esse show é enorme! Daquelas apresentações que só de pensar já começa a dar aquele frio na barriga! Será minha primeira vez na Festa de São Pedro e minha primeira vez na Praça do Papa, um dos cenários mais lindos da nossa Capital. Vamos fazer um show histórico, com a banda completa e com o que há de melhor na indústria do entretenimento”, afirmou Alemão.

Segundo o Rei do Forró capixaba, a apresentação na Praça do Papa promete ser uma das melhores de sua carreira. E se depender dele, todo mundo vai dançar na festa que, inclusive, pode contar com algumas surpresas para o público.

A ideia é fazer um show ainda mais incrível do último que fizemos na Prainha, e que foi um dos melhores da minha carreira. Quem for à Praça do Papa, na Festa de São Pedro, pode esperar um showzaço! Vamos colocar todo mundo para dançar forró. Esse é o meu compromisso com todos vocês. Ah, e pode até ter uma surpresa para o público que estiver lá, mas isso a gente conta só semana que vem! E tome forró!

A programação musical ainda conta com Reder Matos, na sexta-feira (01), Taiana França, Rodrigo Balla e a dupla João Lucas e Marcelo, no sábado (2). Além dos shows, quadrilhas juninas de vários bairros de Vitória se apresentarão a partir das 17h, no dia 2 de julho.

FÉ E DEVOÇÃO

Se os dias 1º e 2 serão marcados por muita festa e alegria, o terceiro dia da 94ª Festa de São Pedro será dedicado à religiosidade. Às 10h, a tradicional procissão marítima sai da Praça do Papa em direção à Ilha do Príncipe. É prevista a participação de 100 embarcações.

Procissão marítima de São Pedro em 2019 Crédito: Álvaro Martins/G1

Confira a programação completa: