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Festa de São Pedro é retomada e vai ter Alemão do Forró na Praça do Papa

Evento acontece nos dias 1°, 2 e 3 de julho, em Vitória. Além dos shows, programação ainda conta com quadrilhas, comidas típicas e procissão marítima
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 18 de Junho de 2022 às 11:07

Bastidores da gravação do novo clip do Alemão do Forró
Bastidores da gravação do novo clip do Alemão do Forró Crédito: Fernando Madeira
Após dois anos sem programação, a tradicional Festa de São Pedro está de volta à Vitória. De 1º a 3 de julho, o evento vai acontecer na Praça do Papa, na Capital, com muita música, quadrilhas e decoração cenográfica, além, é claro, da tradicional procissão marítima. Gratuito, o evento já começa a todo vapor na sexta-feira (1º), com Alemão do Forró.
Festa de São Pedro é retomada e vai ter Alemão do Forró na Praça do Papa
“A expectativa para esse show é enorme! Daquelas apresentações que só de pensar já começa a dar aquele frio na barriga! Será minha primeira vez na Festa de São Pedro e minha primeira vez na Praça do Papa, um dos cenários mais lindos da nossa Capital. Vamos fazer um show histórico, com a banda completa e com o que há de melhor na indústria do entretenimento”, afirmou Alemão.
Segundo o Rei do Forró capixaba, a apresentação na Praça do Papa promete ser uma das melhores de sua carreira. E se depender dele, todo mundo vai dançar na festa que, inclusive, pode contar com algumas surpresas para o público.
A ideia é fazer um show ainda mais incrível do último que fizemos na Prainha, e que foi um dos melhores da minha carreira. Quem for à Praça do Papa, na Festa de São Pedro, pode esperar um showzaço! Vamos colocar todo mundo para dançar forró. Esse é o meu compromisso com todos vocês. Ah, e pode até ter uma surpresa para o público que estiver lá, mas isso a gente conta só semana que vem! E tome forró!
A programação musical ainda conta com Reder Matos, na sexta-feira (01), Taiana França, Rodrigo Balla e a dupla João Lucas e Marcelo, no sábado (2). Além dos shows, quadrilhas juninas de vários bairros de Vitória se apresentarão a partir das 17h, no dia 2 de julho.

FÉ E DEVOÇÃO

Se os dias 1º e 2 serão marcados por muita festa e alegria, o terceiro dia da 94ª Festa de São Pedro será dedicado à religiosidade. Às 10h, a tradicional procissão marítima sai da Praça do Papa em direção à Ilha do Príncipe. É prevista a participação de 100 embarcações.
Procissão marítima de São Pedro em 2019
Procissão marítima de São Pedro em 2019 Crédito: Álvaro Martins/G1
Confira a programação completa:
  • 1º/07 - Sexta
  • 20h - Reder Matos
  • 22h - Alemão do Forró 

  • 2/07 - Sábado
  • 17h - Desfile de Quadrilhas Juninas de diferentes comunidades de Vitória
  • 20h - Taiana França
  • 22h - Rodrigo Balla
  • 00h - João Lucas e Marcelo

  • 3/07 - Domingo 
  • 10h - Tradicional procissão marítima de São Pedro. A saída será na Praça do Papa em direção à Ilha do Príncipe

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