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Conservadorismo dos americanos

Produção confisca biquínis de brasileira do Big Brother americano

A brasileira Indy Santos teve uma surpresa desagradável. Participante do Big Brother USA, ela decidiu estrear na piscina da casa, mas descobriu que a produção do programa havia confiscado todos os seus biquínis
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Julho de 2022 às 10:54

A aeromoça e influenciadora brasileira Indy Santos, 31, entrou na 24ª temporada do Big Brother USA
Indy Santos descobriu que a produção do programa havia confiscado todos os seus biquínis Crédito: Reprodução/Instagram/@indysantosofficial
A brasileira Indy Santos, 31, teve uma surpresa desagradável na sexta-feira (8). Participante do Big Brother USA, ela decidiu estrear na piscina da casa, mas descobriu que a produção do programa havia confiscado todos os seus biquínis.
"Estou tão triste", comentou em inglês a um colega de confinamento. "Por quê? Eles eram brasileiros demais?", quis saber ele. "Eles só deixaram a parte de cima", lamentou a brasileira. "Eu literalmente tenho trezentos biquínis, são minhas peças favoritas."
Mesmo assim, Indy não deixou de aproveitar a piscina. Ela acabou vestindo um body para poder entrar na água.
Ao G1, família da aeromoça e influenciadora digital comentou o fato, apontando um excesso de conservadorismo dos americanos. "Todos os biquínis dela, pelo menos os que vi aqui [no Brasil], são mais 'cavados', mas não fio-dental", afirmou a mãe, Jovanilda Rios da Silva.
"A cultura dos Estados Unidos é diferente", avaliou o pai, Norvam Aparecido dos Santos. "Eles são mais conservadores. Para nós, é normal. A Indiana é brasileira. Moramos em uma cidade praiana e vemos como as mulheres usam os biquínis."

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