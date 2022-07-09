Produção confisca biquínis de brasileira do Big Brother americano

A brasileira Indy Santos, 31, teve uma surpresa desagradável na sexta-feira (8). Participante do Big Brother USA, ela decidiu estrear na piscina da casa, mas descobriu que a produção do programa havia confiscado todos os seus biquínis.
"Estou tão triste", comentou em inglês a um colega de confinamento. "Por quê? Eles eram brasileiros demais?", quis saber ele. "Eles só deixaram a parte de cima", lamentou a brasileira. "Eu literalmente tenho trezentos biquínis, são minhas peças favoritas."
Mesmo assim, Indy não deixou de aproveitar a piscina. Ela acabou vestindo um body para poder entrar na água.
Ao G1, família da aeromoça e influenciadora digital comentou o fato, apontando um excesso de conservadorismo dos americanos. "Todos os biquínis dela, pelo menos os que vi aqui [no Brasil], são mais 'cavados', mas não fio-dental", afirmou a mãe, Jovanilda Rios da Silva.
"A cultura dos Estados Unidos é diferente", avaliou o pai, Norvam Aparecido dos Santos. "Eles são mais conservadores. Para nós, é normal. A Indiana é brasileira. Moramos em uma cidade praiana e vemos como as mulheres usam os biquínis."