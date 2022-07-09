Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem trabalho

Estrela mirim da Globo dos anos 1980 pede ajuda financeira: 'Estou sem comer'

Aretha Marcos passa por dificuldades financeiras. Ela está sem trabalho desde antes da pandemia e, nesta sexta-feira (8), usou as redes sociais para pedir ajuda aos seus 32 mil seguidores do Instagram. "Estou sem comer desde ontem", revelou
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Julho de 2022 às 09:41

Aretha Marcos
Aretha Marcos passa por dificuldades financeiras Crédito: Reprodução @Arethamarcos
Estrela mirim da Globo nos anos 1980, quando chegou a participar de especiais infantis como "A Arca de Noé", "Pirlimpimpim" e "Plunct, Plact, Zuuum", Aretha Marcos, 48, passa por dificuldades financeiras. Ela está sem trabalho desde antes da pandemia e, nesta sexta-feira (8), usou as redes sociais para pedir ajuda aos seus 32 mil seguidores do Instagram. "Estou sem comer desde ontem", revelou Aretha.
Atriz e cantora, ela é filha da também cantora Vanusa, que morreu em novembro de 2020, fruto de seu casamento com o cantor Antônio Marcos. É irmã da atriz Paloma Duarte (por parte de pai) e do empresário de cantores sertanejos Rafael Vannucci.
Aretha aproveitou para criticar colegas que, apesar de acompanhar as dificuldades pelas quais está passando, não oferecem ajuda. Ela também dá a entender que é alvo de fofocas e picuinhas. "Será que algum dos artistas que jogam, defendem, protegem e se beneficiam do jogo que explora minha vida privada, poderia depositar ao menos dinheiro para um café?" publicou ela, compartilhando os dados de sua conta bancária.
A ex-atriz mirim seguiu com o apelo e uma ameaça: "Já que os artistas e companhia gostam de se divertir me vendo ficar sem meu apartamento, trabalho, comida, dinheiro, amigos e família, vamos divulgar os nomes e as estrelas da crueldade no documentário que estamos preparando para vocês", diz, sem entrar em detalhes sobre a produção. A reportagem entrou em contato com Aretha e com sua filha Mel Valim, mas elas não quiseram dar entrevistas.
Essa não é a primeira vez que Aretha pede dinheiro na internet. Em 2020, ela fez uma vaquinha virtual para conseguir comprar uma casa no valor de R$ 150 mil em Piracaia, interior de São Paulo, mas só arrecadou R$ 5 mil. No vídeo que publicou na época, ela explicou suas razões.
"Desde 2012 eu não trabalho. Meus filhos tiveram a ligação comigo totalmente debilitada, pelo fato da mãe não ter condições financeiras de se relacionar com os filhos. Já me mudei cinco vezes, procurando um lugar onde eu possa ter trabalho, recuperar minha saúde e o meu psíquico. Agora, quero ter uma casa própria", contou Aretha.

Veja Também

Luana Piovani revela ter sofrido assédio de diretor da Globo

Patrícia Poeta, Gio Ewbank e famosas já revelaram ter endometriose como Anitta

Globo foi motivo de rompimento da amizade entre Casagrande e Sócrates

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Oportunidades imobiliárias em meio à 'tempestade global'
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 13/04/2026
Editais e Avisos - 13/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados