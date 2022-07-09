Estrela mirim da Globo dos anos 1980 pede ajuda financeira: 'Estou sem comer'

Aretha Marcos passa por dificuldades financeiras Crédito: Reprodução @Arethamarcos

Estrela mirim da Globo nos anos 1980, quando chegou a participar de especiais infantis como "A Arca de Noé", "Pirlimpimpim" e "Plunct, Plact, Zuuum", Aretha Marcos, 48, passa por dificuldades financeiras. Ela está sem trabalho desde antes da pandemia e, nesta sexta-feira (8), usou as redes sociais para pedir ajuda aos seus 32 mil seguidores do Instagram. "Estou sem comer desde ontem", revelou Aretha.

Atriz e cantora, ela é filha da também cantora Vanusa, que morreu em novembro de 2020, fruto de seu casamento com o cantor Antônio Marcos. É irmã da atriz Paloma Duarte (por parte de pai) e do empresário de cantores sertanejos Rafael Vannucci.

Aretha aproveitou para criticar colegas que, apesar de acompanhar as dificuldades pelas quais está passando, não oferecem ajuda. Ela também dá a entender que é alvo de fofocas e picuinhas. "Será que algum dos artistas que jogam, defendem, protegem e se beneficiam do jogo que explora minha vida privada, poderia depositar ao menos dinheiro para um café?" publicou ela, compartilhando os dados de sua conta bancária.

A ex-atriz mirim seguiu com o apelo e uma ameaça: "Já que os artistas e companhia gostam de se divertir me vendo ficar sem meu apartamento, trabalho, comida, dinheiro, amigos e família, vamos divulgar os nomes e as estrelas da crueldade no documentário que estamos preparando para vocês", diz, sem entrar em detalhes sobre a produção. A reportagem entrou em contato com Aretha e com sua filha Mel Valim, mas elas não quiseram dar entrevistas.

Essa não é a primeira vez que Aretha pede dinheiro na internet. Em 2020, ela fez uma vaquinha virtual para conseguir comprar uma casa no valor de R$ 150 mil em Piracaia, interior de São Paulo, mas só arrecadou R$ 5 mil. No vídeo que publicou na época, ela explicou suas razões.