Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em observação

Mario Frias deixa UTI após sofrer infarto e continua internado

Quatro dias depois de sofrer um infarto, Mario Frias, ex-secretário especial da Cultura do governo de Jair Bolsonaro, deixou nesta sexta-feira (8) a UTI em que estava internado em Brasília.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Julho de 2022 às 13:43

Mário Frias é secretário especial da cultura do governo Jair Bolsonaro
Mário Frias passou por um cateterismo Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Quatro dias depois de sofrer um infarto, Mario Frias, ex-secretário especial da Cultura do governo de Jair Bolsonaro, deixou nesta sexta-feira (8) a UTI em que estava internado em Brasília.
O anúncio foi feito no Twitter do ator por sua mulher, Juliana Frias. Segundo o comunicado, Frias - que também é pré-candidato a deputado federal por São Paulo - continua internado em observação, para a realização de exames.
"Ele saiu da UTI. Estamos no quarto, ainda com todo o cuidado, equipe médica monitorando os sinais e exames atentamente. Por aqui ficaremos mais uns dias, dando um passo de cada vez", escreveu Juliana. No Hospital Santa Lúcia, em Brasília, o ex-secretário passou por um cateterismo ainda na segunda-feira.
Ainda quando integrava o governo, em dezembro do ano passado, Frias teve um princípio de infarto e também passou por cateterismo após ser levado às pressas para o hospital na ocasião. Menos de seis meses depois, o ator foi novamente internado, com uma angina aguda.
O segundo episódio, de acordo com o próprio pré-candidato, não teve nada a ver com coração. "É uma cirurgia de quadril que eu tenho que acabou me dando um susto, por causa de uns remédios que eu tomei para dor, acabei me sentindo mal", disse o pré-candidato na época.

Veja Também

Maria Beltrão se destaca com pérolas na estreia do novo É de Casa

Produção confisca biquínis de brasileira do Big Brother americano

Estrela mirim da Globo dos anos 1980 pede ajuda financeira: 'Estou sem comer'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motociclista com sinais de embriaguez e sem CNH atropela criança em Marilândia
Imagem de destaque
Batida entre motos deixa um morto e dois feridos em Colatina
Festival em Colatina terá concurso de apresentação artística; veja como participar
Concurso de viola em Colatina terá prêmio de até R$ 7 mil; veja como participar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados