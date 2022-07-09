Mario Frias deixa UTI após sofrer infarto e continua internado

Mário Frias passou por um cateterismo Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Quatro dias depois de sofrer um infarto, Mario Frias, ex-secretário especial da Cultura do governo de Jair Bolsonaro, deixou nesta sexta-feira (8) a UTI em que estava internado em Brasília.

O anúncio foi feito no Twitter do ator por sua mulher, Juliana Frias. Segundo o comunicado, Frias - que também é pré-candidato a deputado federal por São Paulo - continua internado em observação, para a realização de exames.

"Ele saiu da UTI. Estamos no quarto, ainda com todo o cuidado, equipe médica monitorando os sinais e exames atentamente. Por aqui ficaremos mais uns dias, dando um passo de cada vez", escreveu Juliana. No Hospital Santa Lúcia, em Brasília, o ex-secretário passou por um cateterismo ainda na segunda-feira.

Ainda quando integrava o governo, em dezembro do ano passado, Frias teve um princípio de infarto e também passou por cateterismo após ser levado às pressas para o hospital na ocasião. Menos de seis meses depois, o ator foi novamente internado, com uma angina aguda.