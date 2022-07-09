Mario Frias deixa UTI após sofrer infarto e continua internado

Quatro dias depois de sofrer um infarto, Mario Frias, ex-secretário especial da Cultura do governo de Jair Bolsonaro, deixou nesta sexta-feira (8) a UTI em que estava internado em Brasília.
O anúncio foi feito no Twitter do ator por sua mulher, Juliana Frias. Segundo o comunicado, Frias - que também é pré-candidato a deputado federal por São Paulo - continua internado em observação, para a realização de exames.
"Ele saiu da UTI. Estamos no quarto, ainda com todo o cuidado, equipe médica monitorando os sinais e exames atentamente. Por aqui ficaremos mais uns dias, dando um passo de cada vez", escreveu Juliana. No Hospital Santa Lúcia, em Brasília, o ex-secretário passou por um cateterismo ainda na segunda-feira.
Ainda quando integrava o governo, em dezembro do ano passado, Frias teve um princípio de infarto e também passou por cateterismo após ser levado às pressas para o hospital na ocasião. Menos de seis meses depois, o ator foi novamente internado, com uma angina aguda.
O segundo episódio, de acordo com o próprio pré-candidato, não teve nada a ver com coração. "É uma cirurgia de quadril que eu tenho que acabou me dando um susto, por causa de uns remédios que eu tomei para dor, acabei me sentindo mal", disse o pré-candidato na época.