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Chamou a atenção

Príncipe George rouba a cena ao acompanhar Kate e William em Wimbledon

Herdeiro do trono britânico fez caretas e até fingiu dormir na plateia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Julho de 2022 às 08:18

Príncipe George finge dormir no ombro do pai, William, durante final de Wimbledon
Príncipe George finge dormir no ombro do pai, William, durante final de Wimbledon Crédito: Reuters/Folhapress
O príncipe George, 8, chamou a atenção durante a final masculina de Wimbledon, neste domingo (10). O herdeiro do trono britânico acompanhou os pais, o príncipe William e Kate Middleton, e assistiu à vitória do sérvio Novak Djokovic, 35, da arquibancada.
Essa foi a estreia de George no evento. A plateia adorou a presença do jovem e aplaudiu quando ele apareceu. Perguntada sobre a ausência de Louis e Charlotte, os irmãos mais novos de George, Kate disse que estava fazendo um agrado ao primogênito. "É o dia de mimar o George", afirmou.
Por sua vez, o garoto não pareceu tão empolgado com o afago. Ele foi clicando fazendo caretas durante alguns momentos. Também não demonstrou ser muito fã de tênis, já que em determinado momento chegou a fingir estar dormindo no ombro do pai durante a partida.
Usando um terno azul, camisa e gravata em pleno verão europeu, o menino estava combinando com os pais. Kate, responsável por entregar a taça ao campeão, escolheu um vestido de bolinhas, enquanto William tinha estava de calça azul e blazer cor de areia.
Djokovic venceu o australiano Nick Kyrgios por 3 sets a 1. Com isso, ele chegou a sua sétima vitória no torneio. Com isso, ele soma 21 títulos de grand slam, atrás apenas do espanhol Rafael Nadal, com 22.

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