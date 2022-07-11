Datena é internado com Covid-19 em São Paulo: 'Não brinque com isso!'

Datena é internado com Covid-19 Crédito: Marcus Leoni/Folhapress

O apresentador José Luiz Datena, 65, anunciou em seu Instagram que foi internado neste sábado (9) no hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Neste domingo veio o diagnóstico de Covid-19.

"Internado ontem, diagnosticado hoje com Covid-19 no [hospital] Sírio Libanês. Melhor hospital do Brasil, melhores médicos; entre eles meus irmãos Kalil e Davi. Pena que o povo brasileiro não tem acesso a esse tipo de saúde", escreveu Datena nos stories do Instagram.

"Mas quero aqui dar meu depoimento pessoal: Mesmo com quatro doses de vacina e usando máscara sempre, não escapei da doença. Não brinque com isso! Use máscara e tome vacina!!!", continuou o apresentador.

Datena ainda aproveitou para agradecer a equipe do hospital. "Gostaria também de agradecer a todos enfermeiros e enfermeiras pelo carinho e atenção", escreveu.

DESISTÊNCIA DA CORRIDA ELEITORAL

No dia 30 de junho, Datena anunciou que desistiu de concorrer ao Senado em São Paulo. Ele disputaria a cadeira na chapa de Tarcísio de Freitas (Republicanos), apoiador de Jair Bolsonaro (PL).

O apresentador era considerado favorito na briga pelo cargo. Datena apresentou o seu programa, o Brasil Urgente, na TV Bandeirantes, naquele dia, o que impossibilita sua participação no pleito.