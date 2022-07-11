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Covid-19

Datena é internado com Covid-19 em São Paulo: 'Não brinque com isso!'

Apresentador da Band havia desistido de concorrer ao Senado em junho
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Julho de 2022 às 08:14

Datena é internado com Covid-19
Datena é internado com Covid-19 Crédito: Marcus Leoni/Folhapress
O apresentador José Luiz Datena, 65, anunciou em seu Instagram que foi internado neste sábado (9) no hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Neste domingo veio o diagnóstico de Covid-19.
"Internado ontem, diagnosticado hoje com Covid-19 no [hospital] Sírio Libanês. Melhor hospital do Brasil, melhores médicos; entre eles meus irmãos Kalil e Davi. Pena que o povo brasileiro não tem acesso a esse tipo de saúde", escreveu Datena nos stories do Instagram.
"Mas quero aqui dar meu depoimento pessoal: Mesmo com quatro doses de vacina e usando máscara sempre, não escapei da doença. Não brinque com isso! Use máscara e tome vacina!!!", continuou o apresentador.
Datena ainda aproveitou para agradecer a equipe do hospital. "Gostaria também de agradecer a todos enfermeiros e enfermeiras pelo carinho e atenção", escreveu.

DESISTÊNCIA DA CORRIDA ELEITORAL

No dia 30 de junho, Datena anunciou que desistiu de concorrer ao Senado em São Paulo. Ele disputaria a cadeira na chapa de Tarcísio de Freitas (Republicanos), apoiador de Jair Bolsonaro (PL).
O apresentador era considerado favorito na briga pelo cargo. Datena apresentou o seu programa, o Brasil Urgente, na TV Bandeirantes, naquele dia, o que impossibilita sua participação no pleito.
No dia, ele havia iniciado a atração com um comunicado sobre a desistência. A legislação eleitoral exige que pré-candidatos se afastassem da TV a partir do dia 30 de junho. É a quarta vez que Datena ensaia entrar na política e desiste.

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