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Juliette mostra primeiro encontro de Anitta com sua mãe: 'Ela nunca viu'

Ex-BBB compartilhou vídeos com as duas se conhecendo em seus Stories
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 13:13

Juliette registra encontro de Anitta com sua mãe
Juliette registra encontro de Anitta com sua mãe - Montagem/Instagram Crédito: Montagem/Instagram/@julietta
A cantora Juliette Freire, 32, mostrou aos fãs o encontro de sua mãe com a cantora Anitta, 29. Segundo a ex-BBB, apesar de ela ter morado na casa da artista após sair do reality, sua mãe não a conheceu até a tarde deste domingo (7).
"Fui vestir uma roupa e disse: 'Mãe, vou ali em Anitta, viu?'. Ai ela foi se arrumar todinha e disse: 'Quero ver ela'. Ela nunca viu Anitta, ela é doida por ela", disse a também maquiadora nos Stories. Ela então filmou sua mãe e perguntou se ela queria ver a artista.
"Sou louca para ver aquela menina. Se ela for igual a mãe dela, ela é nota 1.000, a mãe dela é show", disse ela, enquanto arrumava louças na pia. Nos próximos registros, a cantora mostrou um vídeo de sua mãe abraçando Anitta, que vestia um pijama rosa com desenho de bocas.
"Você morou aqui e eu não estava aqui", disse a cantora, enquanto a abraçava. "Satisfeita, eita que menina linda", completou a mãe de Juliette após o encontro com a cantora. Após visitar a artista, Juliette disse que iria tirar um cochilo para comparecer ao show especial de Caetano Veloso.
A noite foi marcada por um novo casal. O ator José Loreto, 38, e a influenciadora Rafa Kalimann, 29, chegaram juntos ao evento e assumiram o namoro, com isso a #EspecialCaetanoVeloso chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta segunda-feira (8).

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