Ex-"BBB" Aline Gotschalg passa por cirurgia para retirar câncer na tireoide

"Receber esse diagnóstico não foi fácil. Tive muito medo e confesso que foram dias difíceis por aqui", disse a influencer, em postagem no Instagram
Agência Estado

Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 19:09

A influencer Aline Gotschalg fez um post nas redes sociais falando sobre a cura do câncer na tireoide Crédito: Reprodução/ Instagram @alinegotschalg
Aline Gotschalg, de 31 anos, contou aos seus seguidores no Instagram que estava com câncer na tiroide. A influencer e ex-"BBB" relata que receber esse diagnóstico não foi fácil, pois o processo da detecção da doença até a cirurgia foi um caminho de dias difíceis e com muito medo.
"Câncer de tireoide. Receber esse diagnóstico não foi fácil. Tive muito medo e confesso que foram dias difíceis por aqui. Mas agora, sou só gratidão! Vivi uma experiência que justifica minha fé e não poderia deixar de compartilhá-la com vocês", escreveu Aline em seu post.
A ex-"BBB" alertou sobre a doença, que em sua maioria, acomete mais mulheres do que homens: “O câncer de tireoide é uma doença muitas vezes silenciosa e que afeta três vezes mais mulheres do que homens, principalmente aquelas na faixa entre os 20 e os 65 anos.”
Aline relembra que nunca havia feito um ultrassom na tireoide e ouviu uma voz a orientando para realizar o exame. “E foi então que descobrimos um tumor maligno na tireoide. Sou grata por tê-lo descoberto precocemente. O diagnóstico precoce salva vidas!” continuou Aline.
A postagem também foi um agradecimento da influencer à equipe médica que a atendeu em todo o processo, à sua família e aos amigos por estarem presentes no momento. “Precisei vivenciar tudo, entender e me fortalecer primeiro antes de dividir com vocês. Espero que me entendam, esse era o momento que mais desejei nos últimos anos. Estou viva e curada", concluiu Aline.

