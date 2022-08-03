Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Bruno Krupp, influenciador sem CNH que atropelou adolescente, é preso no Rio

Modelo atropelou e matou um adolescente de 16 anos enquanto pilotava uma moto pela avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro
Agência Estado

Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 11:25

O modelo e influencer Bruno Krupp atropelou adolescente no Rio Crédito: Reprodução/TV Globo
O modelo e influenciador Bruno Fernandes Moreira Krupp, de 25 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira, 3, em um hospital no Méier, na zona norte do Rio. No último sábado, dia 30, ele atropelou e matou um adolescente de 16 anos enquanto pilotava uma moto pela avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Krupp pilotava a motocicleta mesmo sem ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
O modelo teve mandado de prisão expedido pela Justiça e era procurado pela Polícia Civil. Inicialmente, Krupp havia sido internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge logo após o acidente, mas recebera alta no domingo (31). Ele deverá responder por homicídio com dolo eventual.
O acidente aconteceu na noite de sábado, quando o modelo atropelou o estudante João Gabriel Cardim Guimarães, que atravessava uma faixa de pedestres ao lado da mãe na altura do posto 3, na Barra da Tijuca. O impacto foi tão forte que uma perna da vítima foi arrancada e lançada a cerca de 50 metros, segundo o registro da ocorrência. O adolescente foi levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, e submetido a uma cirurgia, mas acabou morrendo.
A reportagem ainda tenta localizar a defesa de Krupp. O espaço está aberto para manifestações.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Mundial da Saúde: 9 livros para viver melhor
Imagem de destaque
Festival de surf no ES terá shows, cinema e exposição ambiental; veja como participar
Imagem de destaque
Mulher em moto atira contra homem em Piúma no Sul do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados