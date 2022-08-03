Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Brad Pitt descarta aposentadoria: ‘tenho de aprender a me expressar melhor’
Famosos

Brad Pitt descarta aposentadoria: ‘tenho de aprender a me expressar melhor’

Astro protagoniza a comédia ‘Trem Bala’, com direção de David Leitch, que estreia no Brasil em agosto
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 10:22

O ator Brad Pitt usando óculos de sol
O ator Brad Pitt usando óculos de sol Crédito: FramePhoto/Folhapress
No tapete vermelho do lançamento de Trem Bala, Brad Pitt descartou a possibilidade de aposentadoria depois de assustar os fãs com a chance de não atuar mais nas telonas. O ator e produtor vencedor de dois Oscars, em entrevista ao Deadline Hollywood, declarou que tem de aprender a se expressar melhor, em referência às declarações que deu em julho desse ano e deram a entender uma possível aposentadoria do astro.
"Eu sei, eu realmente tenho que aprender a trabalhar melhor as minhas expressões. Não, eu estava apenas dizendo, você sabe, que eu já passei da meia idade e eu quero ser específico como eu gasto esses últimos projetos, sempre que puderem ser", declarou o ator na noite de segunda, 1°.
Quando perguntado quais são seus planos para o futuro Pitt enfatizou que nunca foi o tipo de pessoa com planos de médio prazo, sempre manteve os olhos abertos para o que parece ser o próximo projeto certo para sua carreira.
Trem Bala estreia no Brasil em 5 de agosto. A trama gira em torno de cinco assassinos a bordo de um trem-bala, cada um com seu alvo. Porém, eles descobrem que existe uma conexão entre cada um. O filme é classificado como uma comédia com ar de suspense e se passa a bordo de um trem entre Tóquio e Kyoto. O longa é dirigido por David Leitch, que também assina sucessos como Deadpool e John Wick.

Veja Também

'Livramento de Deus', diz sertanejo Bruno sobre acidente com ônibus

'Eu e a minha família estamos nos recuperando', diz Klara Castanho

Beyoncé troca música de 'Renaissance' após Kelis dizer que batida foi roubada

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brad Pitt Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Participação das famílias pode impactar o desenvolvimento escolar das crianças
Imagem de destaque
Governo aumenta imposto sobre cigarros para compensar ações sobre combustíveis
Imagem de destaque
10 receitas com chia para auxiliar no ganho de massa muscular

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados