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'Eu e a minha família estamos nos recuperando', diz Klara Castanho

Atriz voltou as redes sociais nesta terça-feira (2) e agradeceu ao carinho e apoio dos fãs
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 08:32

Klara Castanho, 21, fez sua primeira publicação na noite desta quarta-feira (6), após contar ter sido vítima de um abuso sexual
Klara Castanho, 21, voltou as redes sociais nesta terça-feira (2) Crédito: Reprodução/Instagram/@klarafgcastanho
A atriz Klara Castanho voltou as redes sociais nesta terça-feira (2) e agradeceu ao carinho e apoio dos fãs, após ter tido uma doação de um bebê -fruto de um estupro- exposta.
"Eu quero agradecer todo amor, cuidado e acolhimento. Quero agradecer cada pessoa que tirou um tempo para perguntar se eu estou. Estou retomando um pouco as redes sociais", disse a atriz.
"Estou no inicio de processo da segunda temporada de De Volta Aos 15. Eu e a minha família estamos nos recuperando, um dia após o outro. A segunda temporada de Bom Dia, Verônica. Estreia agora e eu quero muito saber o que vocês acham, é um trabalho que me orgulho muito", completou.

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