'Eu e a minha família estamos nos recuperando', diz Klara Castanho

A atriz Klara Castanho voltou as redes sociais nesta terça-feira (2) e agradeceu ao carinho e apoio dos fãs, após ter tido uma doação de um bebê -fruto de um estupro- exposta.

"Eu quero agradecer todo amor, cuidado e acolhimento. Quero agradecer cada pessoa que tirou um tempo para perguntar se eu estou. Estou retomando um pouco as redes sociais", disse a atriz.

"Estou no inicio de processo da segunda temporada de De Volta Aos 15. Eu e a minha família estamos nos recuperando, um dia após o outro. A segunda temporada de Bom Dia, Verônica. Estreia agora e eu quero muito saber o que vocês acham, é um trabalho que me orgulho muito", completou.