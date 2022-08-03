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Netflix

Cenas de Klara Castanho em 'Bom Dia, Verônica 2' não foram alteradas, diz Netflix

Atriz vive a filha de um líder religioso que abusa sexualmente de fiéis na nova temporada da série, com Tainá Müller
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 08:18

Tainá Müller e Klara Castanho em cena da segunda temporada da série
Tainá Müller e Klara Castanho em cena da segunda temporada da série "Bom Dia, Verônica" Crédito: Divulgação
Quando Klara Castanho tornou público o fato de que foi vítima de um estupro, em junho, depois de uma gravidez ter sido exposta por jornalistas e influenciadores, correram boatos de que a Netflix mexeria em algumas de suas cenas na segunda temporada de "Bom Dia, Verônica". Os cortes, no entanto, foram negados pelo streaming.
Os novos episódios já estavam gravados quando o caso veio à tona e não foram submetidos a uma nova edição. Os capítulos que chegam à plataforma nesta quarta (3), portanto, seguem o que havia sido originalmente planejado para a personagem de Castanho.
Em "Bom Dia, Verônica", a atriz dá vida à filha de um líder religioso que abusa sexualmente de mulheres ao prometer a elas a cura para diferentes mazelas. Dentro de casa, no entanto, ele também assedia sexualmente a personagem, uma adolescente.
Entre as cenas estão passagens em que o pai, vivido por Reynaldo Gianecchini, fica nu diante da filha, pede a ela que sente em seu colo ou passa a mão sobre suas coxas. Mais adiante na temporada, a situação piora quando a garota substitui a mãe nos ditos rituais de cura, presenciando as agressões sexuais do líder religioso contra suas fiéis.
Nas cenas em que Castanho é o destaque, no entanto, há certa sutileza e nada é feito de forma muito gráfica. Nesta nova temporada, "Bom Dia, Verônica" mostra a personagem-título, vivida por Tainá Müller, tentando tornar públicos os crimes do vilão, bem como uma organização criminosa que ele comanda.
Müller e Castanho se reúnem em cena pela primeira vez desde 2008, quando dividiram camarim na novela "Revelação", exibida pelo SBT. Na ocasião, a segunda tinha apenas oito anos e estava no início da carreira. "A Klarinha é muito dedicada, vocacionada, ela está brilhante na série", diz Müller sobre a colega de elenco.
No fim de junho, Castanho passou por uma exposição violenta viu seu nome estampar reportagens e publicações em redes sociais que alegavam que ela estaria grávida e que teria doado o bebê. Diante da pressão, ela divulgou uma carta aberta confirmando as informações e afirmando que havia sido vítima de um estupro.
No texto, a atriz relata que não estava em sua cidade, nem próxima de amigos e familiares. Inicialmente, não teria percebido que, do estupro, resultou uma gravidez indesejada. Em outro trecho, ela fala sobre o processo de manter a gestação e realizar a adoção legal do bebê, conforme prevê a lei.

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