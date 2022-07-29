Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Série

Globo exibe em sua programação o primeiro episódio de 'Turma da Mônica - A Série'

O título do Globoplay será exibido no canal aberto nesta quinta
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Julho de 2022 às 12:28

'Turma da Mônica - A Série'
'Turma da Mônica - A Série' Crédito: Fabio Braga
"Turma da Mônica - A Série" estreou no Globoplay no dia 21 de julho. E nesta sexta-feira, 29, o primeiro episódio do título será exibido na Espiadinha Globoplay, durante a programação vespertina da Globo, após "O Cravo e a Rosa - Edição Especial". Além disso, o capítulo ficará disponível na plataforma para não assinantes logados até o dia 5 de agosto.
Com oito episódios, a obra original Globoplay traz Mônica (Giulia Benite), Cebolinha (Kevin Vechiatto), Magali (Laura Rauseo), Cascão (Gabriel Moreira) e Milena (Emilly Nayara) no papel do quinteto protagonista.
A história mostra a chegada de Carminha Frufru (Luiza Gattai) ao Bairro do Limoeiro e a sabotagem de sua festa. Mônica e seus amigos se tornam os principais suspeitos e, por isso, vão precisar superar suas inseguranças e revelar seus segredos para decifrar o mistério.
Com as participações especiais de Mariana Ximenes, no papel de Madame Frufru, mãe de Carminha; e Fernando Caruso como Feitoso Araújo, a série infantil tem redação final de Mariana Zatz e direção-geral de Daniel Rezende. A produção é da Biônica Filmes em coprodução com a Mauricio de Sousa Produções.
O elenco conta ainda com Pedro Motta (Quinzinho), Lais Villela (Marina), Vinicius Higo (Do Contra), Pedro Souza (Jeremias), Cauã Martins (Titi), Rodrigo Kenji (Nimbus), Lucas Infante (Humberto), Manuela Macedo (Penha) e Giovane Dodato (Dudu).

Veja Também

"Pantera Negra 2": Veja tudo o que foi revelado sobre o filme

Netflix divulga trailer de "Blonde", com Ana de Armas vivendo Marilyn Monroe

Emma Thompson faz viúva que contrata um profissional do sexo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta
Imagem de destaque
Próximo governador precisará olhar para os esteios da arrecadação do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados