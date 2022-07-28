Netflix divulga trailer de "Blonde", com Ana de Armas vivendo Marilyn Monroe

A Netflix divulgou nessa quarta (28) o primeiro trailer de "Blonde", filme que a atriz Ana de Armas interpretará Marilyn Monroe. O filme chegará à plataforma em 23 de setembro, mas será exibido entre 31 de agosto e 10 de setembro no Festival de Veneza.

A prévia traz Ana reproduzindo com exatidão a personalidade de Marilyn em cenas icônicas de sua carreira. Da infância instável como Norma Jeane, passando por sua trajetória até o estrelato e seus relacionamentos românticos. O filme promete mostrar o lado íntimo e dramático de uma das maiores atrizes de Hollywood.

Ana de Armas interpreta Marilyn Monroe em "Blonde" Crédito: Reprodução/Netflix

"Vi uma oportunidade de descrever uma vida adulta através das lentes de crenças e traumas infantis equivocados", revelou o diretor Andrew Dominik em entrevista nessa quarta (27).

O cineasta descreve o longa como um trabalho em que se esforçou para chegar perto do documental, com a finalidade de mostrar toda a vida de Marilyn Monroe. O filme não terá recomendação para menores de 18 anos.