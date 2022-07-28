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Cinema

Netflix divulga trailer de "Blonde", com Ana de Armas vivendo Marilyn Monroe

Longa é baseado no livro de Joyce Carol Oates e chega ao streaming em setembro, já cotado para algumas indicações ao Oscar 2023
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 28 de Julho de 2022 às 15:19

A Netflix divulgou nessa quarta (28) o primeiro trailer de "Blonde", filme que a atriz Ana de Armas interpretará Marilyn Monroe. O filme chegará à plataforma em 23 de setembro, mas será exibido entre 31 de agosto e 10 de setembro no Festival de Veneza.
A prévia traz Ana reproduzindo com exatidão a personalidade de Marilyn em cenas icônicas de sua carreira. Da infância instável como Norma Jeane, passando por sua trajetória até o estrelato e seus relacionamentos românticos. O filme promete mostrar o lado íntimo e dramático de uma das maiores atrizes de Hollywood.
Ana de Armas interpreta Marilyn Monroe em
Ana de Armas interpreta Marilyn Monroe em "Blonde" Crédito: Reprodução/Netflix
"Vi uma oportunidade de descrever uma vida adulta através das lentes de crenças e traumas infantis equivocados", revelou o diretor Andrew Dominik em entrevista nessa quarta (27).
O cineasta descreve o longa como um trabalho em que se esforçou para chegar perto do documental, com a finalidade de mostrar toda a vida de Marilyn Monroe. O filme não terá recomendação para menores de 18 anos.
Baseado no livro de Joyce Carol Oates, o longa conta no elenco além de Ana de Armas, com Bobby Cannavale, Xavier Samuel, Evan Williams e Adrien Brody.

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