Netflix divulga trailer de "Blonde", com Ana de Armas vivendo Marilyn Monroe

A Netflix divulgou nessa quarta (28) o primeiro trailer de "Blonde", filme que a atriz Ana de Armas interpretará Marilyn Monroe. O filme chegará à plataforma em 23 de setembro, mas será exibido entre 31 de agosto e 10 de setembro no Festival de Veneza.
"Vi uma oportunidade de descrever uma vida adulta através das lentes de crenças e traumas infantis equivocados", revelou o diretor Andrew Dominik em entrevista nessa quarta (27).
O cineasta descreve o longa como um trabalho em que se esforçou para chegar perto do documental, com a finalidade de mostrar toda a vida de Marilyn Monroe. O filme não terá recomendação para menores de 18 anos.
Baseado no livro de Joyce Carol Oates, o longa conta no elenco além de Ana de Armas, com Bobby Cannavale, Xavier Samuel, Evan Williams e Adrien Brody.