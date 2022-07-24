Edição do 8 ½ Festa do Cinema Italiano chega a Vitória em agosto

O documentário "Ennio, o Maestro" é uma das atrações do 8 ½ Festa do Cinema Italiano Crédito: Divulgação

Em ótima fase, o audiovisual da Itália - e sua produção mais recente - aporta em Vitória de 4 a 10 de agosto, com a chegada da 9ª edição do "8 ½ Festa do Cinema Italiano". Inicialmente, a mostra está confirmada para o Cine Jardins, mas, com o fechamento da programação, outras salas podem aparecer no radar da organização.

Após dois anos em formato on-line, por conta da pandemia da Covid-19, o encontro retorna ao presencial, sendo exibido em 18 cidades em todo o País.

Centros como Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, participarão o festival entre os dias 28 de julho e 3 de agosto. Cada região terá um calendário diferente.

Em 2019, a última edição presencial, o evento contou com mais de 44 mil espectadores no Brasil, lotando a maioria das salas de cinema em que foi exibido.

A programação - com dias e horários das exibições - ainda não foi fechada, mas será lançada brevemente no site oficial . O que já sabemos é que, ao todo, 12 títulos serão projetados.

TALENTO

O destaque fica para uma homenagem ao mestre Ennio Morricone, morto em 2020, aos 91 anos. Um dos compositores mais consagrados do cinema contemporâneo, Morricone venceu o Oscar de Melhor Trilha Sonora por "Os Oito Odiados" (2015), de Quentin Tarantino, após ser indicado cinco vezes sem sucesso.

Entre as obras-primas compostas pelo italiano, estão as trilhas de "Era uma Vez na América" (1984), "Dias de Paraíso" (1978), "Cinema Paradiso" (1988) e "Os Intocáveis" (1987).

O "8 ½ Festa do Cinema Italiano" vai exibir a pré-estreia do documentário "Ennio, o Maestro", dirigido por Giuseppe Tornatore, grande parceiro do maestro e compositor. A trama reconta a história de Ennio desde a infância até a vida adulta, passando pelos anos de conservatório de música e relembrando algumas de suas composições marcantes.

Exibido no 78º Festival de Veneza, o longa-metragem revela o compositor por meio de uma entrevista conduzida por Tornatore, além de depoimentos de realizadores e músicos, incluindo alguns conhecidos do grande público, como Bernardo Bertolucci, Marco Bellocchio, Dario Argento, Quentin Tarantino, Bruce Springsteen, John Williams e Hans Zimmer.

Como parte especial da homenagem, Marco Morricone, filho de Ennio Morricone, participa de debate com o público via on-line, em encontro cuja data será definida em breve.

A seleção do "8 ½ Festa do Cinema Italiano" também traz, entre outros títulos, os esperados "Il Buco", mais um projeto ousado de Michelangelo Frammartino (da obra-prima "As Quatro Voltas"), que recebeu o Prêmio do Júri no Festival de Veneza 2021; "Leonora Adeus", mais recente filme de Paolo Taviani, dedicado ao irmão Vittorio Taviani - morto em 2018-, que concorreu ao Urso de Ouro do Festival de Berlim 2022; e o clássico neorrealista de Pier Paolo Pasolini "Mamma Roma", com a inesquecível Anna Magnani, vencedora do Oscar de Melhor Atriz por "A Rosa Tatuada" (1955).

OS FILMES CONFIRMADOS NO 8 ½ FESTA DO CINEMA ITALIANO