Edição do 8 ½ Festa do Cinema Italiano chega a Vitória em agosto

Em ótima fase, o audiovisual da Itália - e sua produção mais recente - aporta em Vitória de 4 a 10 de agosto, com a chegada da 9ª edição do "8 ½ Festa do Cinema Italiano". Inicialmente, a mostra está confirmada para o Cine Jardins, mas, com o fechamento da programação, outras salas podem aparecer no radar da organização.
Após dois anos em formato on-line, por conta da pandemia da Covid-19, o encontro retorna ao presencial, sendo exibido em 18 cidades em todo o País.
Centros como Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, participarão o festival entre os dias 28 de julho e 3 de agosto. Cada região terá um calendário diferente.
Em 2019, a última edição presencial, o evento contou com mais de 44 mil espectadores no Brasil, lotando a maioria das salas de cinema em que foi exibido.
A programação - com dias e horários das exibições - ainda não foi fechada, mas será lançada brevemente no site oficial. O que já sabemos é que, ao todo, 12 títulos serão projetados.
TALENTO
O destaque fica para uma homenagem ao mestre Ennio Morricone, morto em 2020, aos 91 anos. Um dos compositores mais consagrados do cinema contemporâneo, Morricone venceu o Oscar de Melhor Trilha Sonora por "Os Oito Odiados" (2015), de Quentin Tarantino, após ser indicado cinco vezes sem sucesso.
Entre as obras-primas compostas pelo italiano, estão as trilhas de "Era uma Vez na América" (1984), "Dias de Paraíso" (1978), "Cinema Paradiso" (1988) e "Os Intocáveis" (1987).
O "8 ½ Festa do Cinema Italiano" vai exibir a pré-estreia do documentário "Ennio, o Maestro", dirigido por Giuseppe Tornatore, grande parceiro do maestro e compositor. A trama reconta a história de Ennio desde a infância até a vida adulta, passando pelos anos de conservatório de música e relembrando algumas de suas composições marcantes.
Exibido no 78º Festival de Veneza, o longa-metragem revela o compositor por meio de uma entrevista conduzida por Tornatore, além de depoimentos de realizadores e músicos, incluindo alguns conhecidos do grande público, como Bernardo Bertolucci, Marco Bellocchio, Dario Argento, Quentin Tarantino, Bruce Springsteen, John Williams e Hans Zimmer.
Como parte especial da homenagem, Marco Morricone, filho de Ennio Morricone, participa de debate com o público via on-line, em encontro cuja data será definida em breve.
A seleção do "8 ½ Festa do Cinema Italiano" também traz, entre outros títulos, os esperados "Il Buco", mais um projeto ousado de Michelangelo Frammartino (da obra-prima "As Quatro Voltas"), que recebeu o Prêmio do Júri no Festival de Veneza 2021; "Leonora Adeus", mais recente filme de Paolo Taviani, dedicado ao irmão Vittorio Taviani - morto em 2018-, que concorreu ao Urso de Ouro do Festival de Berlim 2022; e o clássico neorrealista de Pier Paolo Pasolini "Mamma Roma", com a inesquecível Anna Magnani, vencedora do Oscar de Melhor Atriz por "A Rosa Tatuada" (1955).
OS FILMES CONFIRMADOS NO 8 ½ FESTA DO CINEMA ITALIANO
- ENNIO, O MAESTRO, de Giuseppe Tornatore
- (Ennio) - Itália, 2021, 150', Documentário, Legendas Português
- Ennio é um retrato profundo de Ennio Morricone, o compositor de cinema mais popular e prolífico do século 20, o mais amado pelo público internacional, duas vezes vencedor do Oscar e autor de mais de quinhentas partituras inesquecíveis.
- MAMMA ROMA, de Pier Paolo Pasolini
- (Mamma Roma) - Itália, 1962, 106', Drama, Legendas Português
- Com Anna Magnani, Ettore Garfolo, Franco Citti
- Um retrato neorrealista de martírio maternal que marca uma transição na filmografia inicial do subversivo Pasolini. Segundo filme de Pasolini, com argumento original de sua autoria e uma das primeiras obras do cineasta a retratar os excluídos da sociedade italiana. A partir da história melodramática de uma prostituta de Roma que tenta dar uma vida digna ao seu filho, Pasolini constrói um filme com uma extraordinária dimensão poética e social, coroado por uma das mais exímias performances de Anna Magnani.
- LEONORA, ADEUS, de Paolo Taviani
- (Leonora Addio) - Itália, 2022, 90’, Drama, Legendas Português
- O mais recente filme de Paolo Taviani, dedicado ao irmão Vittorio Taviani, concorreu ao Urso de Ouro do Festival de Berlim 2022, em que foi premiado como o melhor filme segundo o júri da crítica internacional, a FIPRESCI. Após décadas de permanência num cemitério de grande porte, as cinzas do escritor Luigi Pirandello são, enfim, transferidas para o pequeno vilarejo de seu nascimento, conforme os desejos da família e do artista. No entanto, a transferência dos restos mortais é marcada por inúmeros acontecimentos surreais - alguns deles baseados nas próprias ficções do autor.
- EU, LEONARDO, de Jesus Garces Lambert
- (Io, Leonardo) - Itália, 2019, 90', Documentário, Legendas Português
- Marcando os 500 anos da morte de Leonardo Da Vinci, um olhar inédito, de linguagem cinematográfica singular, sobre um dos maiores pensadores da História. Um filme fascinante que nos convida a descobrir o homem, o artista, o cientista e o inventor: uma experiência nova e envolvente, com uma perspectiva que foge aos estereótipos. O protagonista principal absoluto do filme é a mente de Leonardo, um espaço que o acompanha na evocação dos momentos mais significativos de sua vida, um lugar vasto e abstrato em que a natureza e as cenas interiores convivem e o seu gênio ganha vida.
- TINTORETTO - UM REBELDE EM VENEZA, de Giuseppe Domingo Romano
- (Tintoretto - Un Rebelle a Venezia) - Itália, 2019, 96’, Documentário, Legendas Português
- Com narração de Helena Bonham Carter, e participação especial de Peter Greenaway, uma nova e entusiasmante produção de cinema celebra o 500º aniversário do nascimento do último grande artista do Renascimento italiano. O filme explora a rivalidade entre os mais importantes artistas venezianos do século 16: Tintoretto, Ticiano e Veronese em Veneza. Descobrimos Veneza por meio da vida e das telas de Tintoretto. Com o desenrolar da narrativa, começamos a entender como a peste negra afetou profundamente a cidade e a arte veneziana.
- FREAKS OUT, de Gabriele Mainetti
- (Freaks Out) - Itália, 2021, 141', Aventura, Legendas Português
- Com Claudio Santamaria, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, Giorgio Tirabassi
- Roma, 1943: Matilde, Cencio, Fulvio e Mario vivem como irmãos no circo de Israel. Quando Israel desaparece misteriosamente, talvez em fuga ou talvez capturado pelos nazis, os quatro são deixados sozinhos na cidade ocupada, mas os seus poderes sobrenaturais vão despertar a atenção de alguém, com um plano que poderá mudar o curso da história.
- IL BUCO, de Michelangelo Frammartino
- (Il Buco) - Itália, 2021, 93', Drama, Legendas Português
- Com Paolo Cossi, Jacopo Elia, Denise Trombin
- Durante o boom econômico da década de 1960, o edifício mais alto da Europa está sendo construído no próspero norte da Itália. Do outro lado do país, jovens espeleólogos exploram a caverna mais profunda da Europa no intocado interior da Calábria. O fundo do Abismo Bifurto, a 700 metros abaixo da superfície da Terra, nas profundezas do Planeta, é alcançado pela primeira vez. A aventura dos intrusos passa despercebida pelos habitantes de uma pequena aldeia vizinha, mas não pelo velho pastor do planalto de Pollino, cuja vida solitária começa a se entrelaçar com a jornada do grupo.
- O REI DO RISO, de Mario Martone
- (Qui Rido Io) - Itália/Espanha, 2021, 133’, Comédia, Legendas Português
- Com Toni Servillo, Maria Nazionale, Cristiana Dell’Anna
- Na Nápoles da Belle Époque do início do séc. 20, um ator criou a personagem burlesca de Felice Sciosciammocca, e as salas lotavam para ver suas apresentações. Rei do riso e rei das bilheteiras, Eduardo Scarpetta (1853-1925), interpretado de forma brilhante pelo grande ator Toni Servillo, teve uma história peculiar. Mario Martone, encenador e cineasta, autor de alguns dos grandes títulos do cinema italiano das últimas décadas, revisita as tradições do teatro napolitano e recria o que ele próprio chama “o romance imaginário de Eduardo Scarpetta e da sua tribo”. Uma "tribo" familiar e teatral, onde se juntavam a mulher e as amantes, os filhos legítimos e os ilegítimos, entre eles o famoso dramaturgo italiano Eduardo De Filippo, que nasceu da relação de Scarpetta com a sobrinha de sua mulher. Um dia, Scarpetta resolve parodiar um drama de Gabriele D'Annunzio, o "poeta oficial" da época, com a anuência deste. Mas D'Annunzio resolve mudar de opinião…
- LAÇOS, de Daniele Luchetti
- (Lacci) - Itália, 2020, 100’, Drama, Legendas Português
- Com Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno, Adriano Giannini, Linda Caridi, Francesca De Sapio
- Veneza 2020. A invasão do apartamento de um casal desperta lembranças do turbulento casamento, marcado por um período de infidelidade e abandono. Já adultos, seus filhos vivem as consequências dessa estranha fase. Baseado no livro de Domenico Starnone.
- GUIA ROMÂNTICO PARA LUGARES PERDIDOS, de Giorgia Farina
- (Guida romantica a posti perduti) - Itália, 2020, 106', Comédia Romântica, Legendas Português
- Com Clive Owen, Jasmine Trinca, Irène Jacob
- Exibido no 77º Festival de Cinema de Veneza, o terceiro longa-metragem de Giorgia Farina traz Clive Owen e Jasmine Trinca como dois desconhecidos, ambos presos numa vida de mentiras, que partem juntos numa extraordinária viagem pela Europa explorando lugares abandonados, enquanto se reconciliam com os seus próprios passados.
- MULHERES REBELDES, de Francesco Costabile
- (Una Femmina) Itália, 2022, 120’, Drama, Legendas Português
- Com Lina Siciliano, Fabrizio Ferracane, Anna Maria De Luca
- Rosa é uma jovem inquieta e rebelde, que vive com a avó e o tio numa cidade da Calábria, entre montanhas e rios secos. Para Rosa, chegar à idade adulta significa trair a sua família e buscar a vingança, mas quando esta família é a 'Ndrangheta - uma organização mafiosa - cada passo pode ser fatal.
- TEMPOS SUPER MODERNOS, de Pif
- (E noi come stronzi rimanemmo a guardare) - Itália, 2021, 108', Comédia, Legendas Português
- Com Fabio De Luigi, Ilenia Pastorelli, Pif
- A falta de garantias sociais e a fragilidade econômica são o ponto de partida da nova sátira de Pif, uma comédia original com um olhar crítico sobre o excesso de poder dado à tecnologia e aos algoritmos que marcam cada vez mais o ritmo de nossas vidas. Arturo Giammareresi é um gerente que introduz em sua empresa um algoritmo para ajudar os funcionários a trabalhar menos e melhor. Porém, o algoritmo decide que o trabalho de Arturo é totalmente supérfluo e ele é despedido na hora. Além dos problemas no trabalho, também perde a namorada - porque outro algoritmo decide que o índice de afinidade do casal é negativo. O seu único consolo será Stella, um holograma que encarna (por assim dizer) todas as suas preferências