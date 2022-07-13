Netflix negocia com estúdios de Hollywood para nova plataforma com anúncios

Netflix Crédito: Pexels

A Netflix está tentando alterar seus acordos de programação com grandes estúdios de entretenimento para permitir que seu conteúdo seja disponibilizado em uma versão do serviço apoiada por publicidade, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

Entre os estúdios com os quais a Netflix iniciou as negociações estão a Warner Bros e a Sony Pictures Television.

Além dos programas criados especificamente para a Netflix, a gigante do streaming também precisará renegociar acordos para os antigos programas de televisão que dispõe em sua grade, como "Breaking Bad" da Sony e "NCIS" da Paramount Global.