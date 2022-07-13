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Streaming

Netflix negocia com estúdios de Hollywood para nova plataforma com anúncios

Entre os estúdios com os quais a Netflix iniciou as negociações estão a Warner Bros e a Sony Pictures Television
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Julho de 2022 às 11:27

Netflix suspende serviços na Rússia
Netflix  Crédito: Pexels
A Netflix está tentando alterar seus acordos de programação com grandes estúdios de entretenimento para permitir que seu conteúdo seja disponibilizado em uma versão do serviço apoiada por publicidade, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.
Entre os estúdios com os quais a Netflix iniciou as negociações estão a Warner Bros e a Sony Pictures Television.
Além dos programas criados especificamente para a Netflix, a gigante do streaming também precisará renegociar acordos para os antigos programas de televisão que dispõe em sua grade, como "Breaking Bad" da Sony e "NCIS" da Paramount Global.
A obtenção de tais permissões é crucial para a Netflix ter o suporte financeiro de anunciantes em sua grade, com um catálogo tão robusto quanto o da programação sem comerciais. Embora a Netflix produza grande parte de seu próprio conteúdo, também licencia muitos de seus programas originais e adquire conteúdo de outras empresas.

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