"Thor: Amor e Trovão": Chris Hemsworth fala do crescimento do personagem no UCM

Jânio Nazareth É jornalista, direto de Los Angeles (Twitter @janionazareth)

"Thor: Amor e Trovão" pode ser a última vez que o astro Chris Hemsworth interpreta o herói. O filme estreia nesta quinta-feira (7), sendo o quarto exclusivo sobre o Deus do Trovão. Vale lembrar que o ator já interpretou o papel de Thor em 11 filmes da Marvel.

O próprio Hemsworth vem dando declarações de que adoraria voltar a fazer mais filmes como o herói, mas ainda não foi convidado. Por enquanto, a Marvel, produtora da série, preferiu manter silêncio sobre o futuro da franquia. Chris Hemsworth não seria o primeiro nome a sair do universo cinematográfico Marvel. Chris Evans, o Capitão América; Scarlett Johansson, a Viúva Negra; e Robert Downey Jr., o Homem de Ferro, já não estão nos planos dos produtores e disseram adeus ao mundo dos super-heróis.

Numa declaração ao programa da TV americana Entertainment Tonight, o ator australiano de 38 anos afirmou: "Estou aberto para qualquer coisa, sabe? Sou muito grato por ter feito tantos (filmes) e estou orgulhoso deste filme. Se eu tiver a sorte de fazer mais, ótimo. Senão, é fantástico, sou grato de qualquer maneira". Porém, Thor não aparece na relação dos próximos filmes do ator.

Na história que chegou às telonas nesta quinta (7), Thor é obrigado a interromper a aposentadoria para voltar à luta, quando o universo está novamente em perigo. A ameaça é um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro , que busca a extinção dos deuses.

Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda do Rei Valquíria, de Korg e da ex-namorada Jane Foster, que - para surpresa de Thor - inexplicavelmente empunha seu martelo mágico, Mjolnir, e se torna uma versão feminina do Poderoso Thor. Juntos, eles embarcam em uma aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança de Gorr e impedir os planos do vilão. Natalie Portman (Cisne Negro) interpreta Jane Foster. Christian Bale (Batman, O Cavaleiro das Trevas) faz o papel do vilão. O diretor é Taika Waititi (O Que Fazemos Nas Sombras), que interpreta Korg pela segunda vez.

A estreia mundial do filme "Thor: Amor e Trovão" foi no teatro El Capitan, em Los Angeles. Antes da exibição do filme, o elenco fez a entrada no tradicional tapete vermelho na avenida Hollywood para delírio dos fãs, que se aglomeravam na rua fechada para o evento.

O astro Chris Hemsworth conta que a oportunidade de interpretar Thor no cinema foi muito além do que ele imaginava quando sonhava com a carreira de ator. "É incrível, é um sonho. Lembro de quando eu comecei a ser ator, quando pensava no ideal ou carreira dos sonhos... Isto vai muito além de tudo aquilo. Eu já vários filmes como o Thor. E, cada vez, é mais excitante. Este não é exceção. Foi incrível”.

Ao ver os fãs na fila para ver Thor, o ator lembra da época de criança, esperando ansioso para ver o filme favorito. “É ótima ( a reação dos fãs), é por isso que fazemos estes filmes. Eu me lembro quando era criança entrando na fila para ver 'Guerra nas Estrelas' e outros filmes. Lembro do meu entusiasmo e paixão como fã no cinema. Agora, ser parte de tudo isto, ter fãs que adoraram estes filmes há muitos e muitos anos e fazer parte do Universo Cinematográfico da Marvel é incrível”.

Chris Hemsworth na estreia mundial de Thor: Amor e Trovão Crédito: Janio Nazareth

O ator explica que o personagem passou por uma evolução, desde o primeiro filme. "Acho que o personagem cresceu a cada filme. Ele aprendeu mais sobre si mesmo, mudou e amadureceu. E esta é a jornada na qual todos estamos, não é? Uma jornada de autodescobertas. Acho que todos nós nos olhamos no espelho e perguntamos: 'Quem somos? Quem devemos ser?'. Todos enfrentamos estas perguntas e o Thor também. Às vezes, ele deseja ter momentos de silêncio e solidão, mas o universo pede o seu apoio. Quando chega o momento, ele responde”.

Ao mesmo tempo em que combate o vilão, Thor enfrenta também um desafio pessoal, o reencontro com a ex-namorada Jane Foster.