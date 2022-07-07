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Entrevista

"Thor: Amor e Trovão": Chris Hemsworth fala do crescimento do personagem no UCM

Ator, que pode estar interpretando Thor pela última vez, conversou com Jânio Nazareth na estreia mundial do filme, no teatro El Capitan, em Los Angeles; confira o vídeo

Publicado em 07 de Julho de 2022 às 18:44

  • Jânio Nazareth

    É jornalista, direto de Los Angeles (Twitter @janionazareth)
"Thor: Amor e Trovão" pode ser a última vez que o astro Chris Hemsworth interpreta o herói. O filme estreia nesta quinta-feira (7), sendo o quarto exclusivo sobre o Deus do Trovão. Vale lembrar que o ator já interpretou o papel de Thor em 11 filmes da Marvel.
O próprio Hemsworth vem dando declarações de que adoraria voltar a fazer mais filmes como o herói, mas ainda não foi convidado. Por enquanto, a Marvel, produtora da série, preferiu manter silêncio sobre o futuro da franquia. Chris Hemsworth não seria o primeiro nome a sair do universo cinematográfico Marvel. Chris Evans, o Capitão América; Scarlett Johansson, a Viúva Negra; e Robert Downey Jr., o Homem de Ferro, já não estão nos planos dos produtores e disseram adeus ao mundo dos super-heróis.
Numa declaração ao programa da TV americana Entertainment Tonight, o ator australiano de 38 anos afirmou: "Estou aberto para qualquer coisa, sabe? Sou muito grato por ter feito tantos (filmes) e estou orgulhoso deste filme. Se eu tiver a sorte de fazer mais, ótimo. Senão, é fantástico, sou grato de qualquer maneira". Porém, Thor não aparece na relação dos próximos filmes do ator.
Na história que chegou às telonas nesta quinta (7), Thor é obrigado a interromper a aposentadoria para voltar à luta, quando o universo está novamente em perigo. A ameaça é um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro , que busca a extinção dos deuses. 
Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda do Rei Valquíria, de Korg e da ex-namorada Jane Foster, que - para surpresa de Thor - inexplicavelmente empunha seu martelo mágico, Mjolnir, e se torna uma versão feminina do Poderoso Thor. Juntos, eles embarcam em uma aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança de Gorr e impedir os planos do vilão. Natalie Portman (Cisne Negro) interpreta Jane Foster. Christian Bale (Batman, O Cavaleiro das Trevas) faz o papel do vilão. O diretor é Taika Waititi (O Que Fazemos Nas Sombras), que interpreta Korg pela segunda vez.
A estreia mundial do filme "Thor: Amor e Trovão" foi no teatro El Capitan, em Los Angeles. Antes da exibição do filme, o elenco fez a entrada no tradicional tapete vermelho na avenida Hollywood para delírio dos fãs, que se aglomeravam na rua fechada para o evento.
O astro Chris Hemsworth conta que a oportunidade de interpretar Thor no cinema foi muito além do que ele imaginava quando sonhava com a carreira de ator. "É incrível, é um sonho. Lembro de quando eu comecei a ser ator, quando pensava no ideal ou carreira dos sonhos... Isto vai muito além de tudo aquilo. Eu já vários filmes como o Thor. E, cada vez, é mais excitante. Este não é exceção. Foi incrível”.
Ao ver os fãs na fila para ver Thor, o ator lembra da época de criança, esperando ansioso para ver o filme favorito. “É ótima ( a reação dos fãs), é por isso que fazemos estes filmes. Eu me lembro quando era criança entrando na fila para ver 'Guerra nas Estrelas' e outros filmes. Lembro do meu entusiasmo e paixão como fã no cinema. Agora, ser parte de tudo isto, ter fãs que adoraram estes filmes há muitos e muitos anos e fazer parte do Universo Cinematográfico da Marvel é incrível”.
Chris Hemsworth na estreia mundial de Thor: Amor e Trovão
Chris Hemsworth na estreia mundial de Thor: Amor e Trovão Crédito: Janio Nazareth
O ator explica que o personagem passou por uma evolução, desde o primeiro filme. "Acho que o personagem cresceu a cada filme. Ele aprendeu mais sobre si mesmo, mudou e amadureceu. E esta é a jornada na qual todos estamos, não é? Uma jornada de autodescobertas. Acho que todos nós nos olhamos no espelho e perguntamos: 'Quem somos? Quem devemos ser?'. Todos enfrentamos estas perguntas e o Thor também. Às vezes, ele deseja ter momentos de silêncio e solidão, mas o universo pede o seu apoio. Quando chega o momento, ele responde”.
Ao mesmo tempo em que combate o vilão, Thor enfrenta também um desafio pessoal, o reencontro com a ex-namorada Jane Foster. 
“Imagine ver a sua ex-namorada, uma história que ainda desconhecemos, questões que não foram resolvidas, onde havia um amor que não foi, realmente, experimentado na sua totalidade. Tudo isto pega o Thor desprevenido. Acho que ele se sente intimidado. Ele está fascinado e maravilhado, mas, acima de tudo, ele está impressionado, ele está apaixonado. A Nathalie Portman fez um trabalho impressionante naquele papel, mal posso esperar para que as pessoas vejam", comenta Chris.

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