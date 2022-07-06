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Cinema

O que você precisa lembrar antes de assistir "Thor: Amor e Trovão"?

Longa estreia nesta quinta-feira (7) nos cinemas de todo o país. Além do retorno do Deus do Trovão, o filme traz de volta Jane Foster e muitos assuntos

Públicado em 

06 jul 2022 às 15:29
Mike Sant'Anna

Colunista

Mike Sant'Anna

Thor: Amor e Trovão
Pôster do filme "Thor: Amor e Trovão" Crédito: Divulgação
"Thor: Amor e Trovão" chega aos cinemas nesta quinta-feira (7) trazendo o quarto filme da franquia do asgardiano, mas vamos lá, galera. Já são mais de 10 anos de Universo Cinematográfico da Marvel (UCM) com histórias espalhadas entre dezenas de filmes e séries.
Eu sei muito bem que, a essa altura do campeonato, a gente precisa quase de uma palestra para entender todas as conexões e referências de tudo que esse universo está criando para poder ir ao cinema assistir a um filme da Marvel. Deveria ser mais fácil, eu sei.
Para tentar ajudar, eu juntei algumas informações que você precisa se lembrar dos filmes em que Thor apareceu, algumas referências que podem ter se perdido ao longo do tempo. Você vai sair do vídeo de hoje sabendo exatamente o que você precisa saber para entrar naquela sala de cinema e aproveitar bastante esse novo filme da Marvel.

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Mike Sant'Anna

Criador de conteúdo nerd há 10 anos, Mike Sant'Anna traz em seus vídeos uma paixão pelo mundo nerd em um conteúdo de fã pra fã. Apaixonado por filmes, séries, quadrinhos, animes e jogos, traz em sua marca o famoso "papo de amigo", direto e reto, sem papas na língua!

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