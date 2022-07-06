O que você precisa lembrar antes de assistir "Thor: Amor e Trovão"?

"Thor: Amor e Trovão" chega aos cinemas nesta quinta-feira (7) trazendo o quarto filme da franquia do asgardiano, mas vamos lá, galera. Já são mais de 10 anos de Universo Cinematográfico da Marvel (UCM) com histórias espalhadas entre dezenas de filmes e séries.
Eu sei muito bem que, a essa altura do campeonato, a gente precisa quase de uma palestra para entender todas as conexões e referências de tudo que esse universo está criando para poder ir ao cinema assistir a um filme da Marvel. Deveria ser mais fácil, eu sei.
Para tentar ajudar, eu juntei algumas informações que você precisa se lembrar dos filmes em que Thor apareceu, algumas referências que podem ter se perdido ao longo do tempo. Você vai sair do vídeo de hoje sabendo exatamente o que você precisa saber para entrar naquela sala de cinema e aproveitar bastante esse novo filme da Marvel.