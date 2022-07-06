O que você precisa lembrar antes de assistir "Thor: Amor e Trovão"?

Pôster do filme "Thor: Amor e Trovão" Crédito: Divulgação

"Thor: Amor e Trovão" chega aos cinemas nesta quinta-feira (7) trazendo o quarto filme da franquia do asgardiano, mas vamos lá, galera. Já são mais de 10 anos de Universo Cinematográfico da Marvel (UCM) com histórias espalhadas entre dezenas de filmes e séries.

Eu sei muito bem que, a essa altura do campeonato, a gente precisa quase de uma palestra para entender todas as conexões e referências de tudo que esse universo está criando para poder ir ao cinema assistir a um filme da Marvel. Deveria ser mais fácil, eu sei.