Filmes, séries, animes e jogos: cultura nerd ganha coluna em "HZ"

Mike Sant'Anna é o novo colunista de "HZ" sobre cultura nerd Crédito: Mike Sant'Anna

Um espaço totalmente dedicado à cultura nerd. É o que o publicitário Mike Sant'Anna, de 34 anos, vai trazer toda semana — a partir da próxima quarta-feira (29) — para "HZ", o portal de entretenimento de A Gazeta. Segundo o capixaba, as pessoas poderão conferir diversos assuntos desse universo, como filmes, séries, jogos, quadrinhos, animes e RPG.

Mas antes de falar um pouco mais a fundo sobre a coluna, vamos conhecer um pouco do colunista. Com mais de 18 mil seguidores no Instagram e 175,5 mil no YouTube , Mike leva um conteúdo dinâmico, eclético e bem-humorado para os apaixonados pelo mundo geek.

“Nos anos 1990, era mais difícil encontrar pessoas que gostavam das mesmas coisas, quando se tratava de cultura nerd. Eu sempre gostei muito [da cultura nerd]. Minhas primeiras lembranças remetem aos episódios de 'Cavaleiros do Zodíaco', na extinta Rede Manchete. Passando pela minha adolescência, aconteceu esse ‘boom’ em que a internet democratizou o acesso aos conteúdos. De lá para cá, essa história mudou”, conta Mike.

Para o criador de conteúdo, o próprio conceito de ‘pessoa nerd’ mudou muito com o passar do tempo. Geralmente atrelado a pessoas inteligentes ou que gostam de assuntos que vão além dos habituais, o título hoje até dita moda. Isso porque, de acordo com Mike, a comunidade — que abrange animes, jogos, kpop e mais — já ganhou o mundo.

“Eu sou uma pessoa de 34 anos. Posso dizer que passei por todas as fases do ‘nerd’, desde quando era o CDF. Tinha muito bullying, ninguém sabia o que era anime, por exemplo. Depois que virou moda, as pessoas foram perdendo a vergonha de falarem sobre os assuntos que gostavam. Hoje em dia é uma cultura pop”

Apostando no conteúdo digital desde 2013, Mike passou por alguns projetos envolvendo parcerias até decidir seguir sozinho nessa jornada virtual. Inclusive, sua página chamada General Nerd foi um dos maiores trabalhos do capixaba. Atualmente, o publicitário segue com seu próprio nome como rosto principal do perfil. Mike diz que sua coluna em “HZ” será um ambiente descontraído, leve e sem muitas palavras rebuscadas.

Eu sou multifacetado. Tem épocas que eu amo o mundo de super heróis, outras que gosto mais de animes, RPG, tem de tudo. Então as pessoas podem esperar da minha coluna um espaço de fã para fã, sem papas na língua, sem técnicas demais. Vai ser como se estivesse sentado na mesa de bar falando com o amigo sobre um assunto que você gosta e da maneira que você entende

Sem esconder a empolgação, o novo colunista apenas deixa avisado que seu conteúdo é voltado para um público mais maduro. Apesar disso, faz o convite a todos para conhecerem seu trabalho e mergulharem juntos nesse universo.