Stranger Things mostrou: RPG é coisa do capeta?

"Stranger Things" é um sucesso indiscutível. Toda vez que a série retorna com uma nova temporada, o RPG (role-playing game) ganha os holofotes mais uma vez, já que é um tema tão atrelado à série. Porém, nesta temporada, também foi abordado um tema ligado ao RPG que todo jogador consegue se identificar e lembrar com uma certa “dor no coração”: a demonização do RPG. Pessoas fazendo uma ligação (equivocada) do RPG com satanismo e seitas.