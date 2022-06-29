Stranger Things mostrou: RPG é coisa do capeta?

"Stranger Things" é um sucesso indiscutível. Toda vez que a série retorna com uma nova temporada, o RPG (role-playing game) ganha os holofotes mais uma vez, já que é um tema tão atrelado à série. Porém, nesta temporada, também foi abordado um tema ligado ao RPG que todo jogador consegue se identificar e lembrar com uma certa “dor no coração”: a demonização do RPG. Pessoas fazendo uma ligação (equivocada) do RPG com satanismo e seitas.
Bom, acho que a essa altura do campeonato, em pleno alvorecer de 2022, já estava mais que na hora de vocês ouvirem de um Nerd, de alguém que joga RPG há mais de 15 anos
, que isso não passa de uma historinha para botar medo no que é desconhecido. Então vamos desmistificar essa coisa que RPG é coisa do capeta no vídeo abaixo.