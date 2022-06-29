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Geek

Stranger Things mostrou: RPG é coisa do capeta?

Em sua coluna de estreia, Mike Sant'Anna fala sobre o jogo que é demonizado por conservadores religiosos

Publicado em 29 de Junho de 2022 às 07:00

Publicado em 

29 jun 2022 às 07:00
Mike Sant'Anna

Colunista

Mike Sant'Anna

Cena da nova temporada de Stranger Things
Cena da nova temporada de Stranger Things Crédito: Divulgação/Netflix
"Stranger Things" é um sucesso indiscutível. Toda vez que a série retorna com uma nova temporada, o RPG (role-playing game) ganha os holofotes mais uma vez, já que é um tema tão atrelado à série. Porém, nesta temporada, também foi abordado um tema ligado ao RPG que todo jogador consegue se identificar e lembrar com uma certa “dor no coração”: a demonização do RPG. Pessoas fazendo uma ligação (equivocada) do RPG com satanismo e seitas.
Bom, acho que a essa altura do campeonato, em pleno alvorecer de 2022, já estava mais que na hora de vocês ouvirem de um Nerd, de alguém que joga RPG há mais de 15 anos, que isso não passa de uma historinha para botar medo no que é desconhecido. Então vamos desmistificar essa coisa que RPG é coisa do capeta no vídeo abaixo.

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Mike Sant'Anna

Criador de conteúdo nerd há 10 anos, Mike Sant'Anna traz em seus vídeos uma paixão pelo mundo nerd em um conteúdo de fã pra fã. Apaixonado por filmes, séries, quadrinhos, animes e jogos, traz em sua marca o famoso "papo de amigo", direto e reto, sem papas na língua!

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