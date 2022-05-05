Quem está em "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura?

Benedict Cumberbatch como Dr. Stephen Strange no filme "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" Crédito: Photo courtesy of Marvel Studios

No segundo longa protagonizado pelo super-herói feiticeiro, o MCU desbloqueia de vez o Multiverso - iniciado nas séries 'Loki', 'Wandavision' e 'What If' - e expande seus limites mais do que nunca. O público viajará para o desconhecido com o Doutor Estranho, que, com a ajuda de antigos e novos aliados místicos, atravessa as realidades alternativas alucinantes e perigosas do Multiverso para enfrentar um novo e misterioso adversário.

O filme é dirigido por Sam Raimi, com produção de Kevin Feige. Confira, abaixo, a lista de personagens que farão parte dessa aventura.

Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch)

O Doutor Stephen Strange é o feiticeiro mais poderoso da terra. Endurecido pela batalha, ele assume seu lugar solitário no Multiverso após os acontecimentos de Vingadores: Guerra Infinita (2018), Vingadores: Ultimato (2019) e Spider-Man: Sem Volta para Casa (2021).

Benedict Cumberbatch (Doutor Estranho) no cartaz do filme "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" Crédito: Divulgação/Marvel Studios

Wong (Benedict Wong)

Wong assume o lugar da Anciã como Feiticeiro Supremo e líder de Kamar-Taj, ensinando uma nova era de feiticeiros a proteger nossa realidade de ameaças místicas.

Benedict Wong (Wong) no cartaz do filme "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" Crédito: Divulgação/Marvel Studios

America Chavez (Xochitl Gomez)

America Chavez é uma jovem de fora do nosso universo que está sendo caçada por conta de seu poder: ela consegue abrir buracos na realidade em formato de estrela, que lhe permitem viajar pelo Multiverso e para outras realidades.

Xochitl Gomez (America Chavez) no cartaz do filme "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" Crédito: Divulgação/Marvel Studios

Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen)

A Feiticeira Escarlate, também conhecida como Wanda Maximoff, uma das mais fortes personagens entre os Vingadores, encontra seu lugar no lado místico do MCU após os acontecimentos de WandaVision (2021) - série original da Marvel Studios para o Disney+, disponível na plataforma.

Elizabeth Olsen (Feiticeira Escarlate) no cartaz do filme "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" Crédito: Divulgação/Marvel Studios

Dra. Christine Palmer (Rachel McAdams)

A Dra. Christine Palmer usa seus conhecimentos de medicina, o Multiverso e as artes místicas para ajudar o Doutor Estranho no filme.

Rachel McAdams (Dra. Christine Palmer) no cartaz do filme "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" Crédito: Divulgação/Marvel Studios

Mordo (Chiwetel Ejiofor)

Mordo se revoltou desde que deixou Kamar-Taj e vive caçando outros feiticeiros por quebrarem as leis da realidade. Ele nunca deixa de seguir o rastro do Doutor Estranho.

Chiwetel Ejiofor (Mordo) no cartaz do filme "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" Crédito: Divulgação/Marvel Studios

Dr. Nicodemus West (Michael Stühlbarg)

Nicodemus West é um ex-colega do Doutor Estranho que trabalhou com o feiticeiro antes dele se tornar o Mestre das Artes Místicas. Sendo assim, Nicodemus só conhecia Stephen como cirurgião, não como o super-herói que ele é hoje.

Dr. Nicodemus West no filme Doutor Estranho (2016) Crédito: Divulgação/Marvel Studios

Confira o trailer do filme