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Cinema

Quem está em "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura?

Longa estreia, nesta quinta-feira (5),  nos cinemas de todo o país. Confira lista dos personagens do novo filme da Marvel Studios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 07:00

Benedict Cumberbatch como Dr. Stephen Strange no filme
Benedict Cumberbatch como Dr. Stephen Strange no filme "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" Crédito: Photo courtesy of Marvel Studios
Prepare-se para desbravar novos universos no mais novo filme da Marvel Studios. Uma das produções mais aguardadas dos últimos tempos, "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" estreia nesta quinta-feira (5), nos cinemas de todo o país.
No segundo longa protagonizado pelo super-herói feiticeiro, o MCU desbloqueia de vez o Multiverso - iniciado nas séries 'Loki', 'Wandavision' e 'What If' - e expande seus limites mais do que nunca. O público viajará para o desconhecido com o Doutor Estranho, que, com a ajuda de antigos e novos aliados místicos, atravessa as realidades alternativas alucinantes e perigosas do Multiverso para enfrentar um novo e misterioso adversário.
O filme é dirigido por Sam Raimi, com produção de Kevin Feige. Confira, abaixo, a lista de personagens que farão parte dessa aventura.

Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch)

O Doutor Stephen Strange é o feiticeiro mais poderoso da terra. Endurecido pela batalha, ele assume seu lugar solitário no Multiverso após os acontecimentos de Vingadores: Guerra Infinita (2018), Vingadores: Ultimato (2019) e Spider-Man: Sem Volta para Casa (2021).
Benedict Cumberbatch (Doutor Estranho) no cartaz do filme
Benedict Cumberbatch (Doutor Estranho) no cartaz do filme "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" Crédito: Divulgação/Marvel Studios

Wong (Benedict Wong)

Wong assume o lugar da Anciã como Feiticeiro Supremo e líder de Kamar-Taj, ensinando uma nova era de feiticeiros a proteger nossa realidade de ameaças místicas.
Benedict Wong (Wong) no cartaz do filme
Benedict Wong (Wong) no cartaz do filme "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" Crédito: Divulgação/Marvel Studios

America Chavez (Xochitl Gomez)

America Chavez é uma jovem de fora do nosso universo que está sendo caçada por conta de seu poder: ela consegue abrir buracos na realidade em formato de estrela, que lhe permitem viajar pelo Multiverso e para outras realidades.
Xochitl Gomez (America Chavez) no cartaz do filme
Xochitl Gomez (America Chavez) no cartaz do filme "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" Crédito: Divulgação/Marvel Studios

Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen)

A Feiticeira Escarlate, também conhecida como Wanda Maximoff, uma das mais fortes personagens entre os Vingadores, encontra seu lugar no lado místico do MCU após os acontecimentos de WandaVision (2021) - série original da Marvel Studios para o Disney+, disponível na plataforma.
Elizabeth Olsen (Feiticeira Escarlate) no cartaz do filme
Elizabeth Olsen (Feiticeira Escarlate) no cartaz do filme "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" Crédito: Divulgação/Marvel Studios

Dra. Christine Palmer (Rachel McAdams)

A Dra. Christine Palmer usa seus conhecimentos de medicina, o Multiverso e as artes místicas para ajudar o Doutor Estranho no filme.
Rachel McAdams (Dra. Christine Palmer) no cartaz do filme
Rachel McAdams (Dra. Christine Palmer) no cartaz do filme "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" Crédito: Divulgação/Marvel Studios

Mordo (Chiwetel Ejiofor)

Mordo se revoltou desde que deixou Kamar-Taj e vive caçando outros feiticeiros por quebrarem as leis da realidade. Ele nunca deixa de seguir o rastro do Doutor Estranho.
Chiwetel Ejiofor (Mordo) no cartaz do filme
Chiwetel Ejiofor (Mordo) no cartaz do filme "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" Crédito: Divulgação/Marvel Studios

Dr. Nicodemus West (Michael Stühlbarg)

Nicodemus West é um ex-colega do Doutor Estranho que trabalhou com o feiticeiro antes dele se tornar o Mestre das Artes Místicas. Sendo assim, Nicodemus só conhecia Stephen como cirurgião, não como o super-herói que ele é hoje.
Dr. Nicodemus West no filme Doutor Estranho (2016)
Dr. Nicodemus West no filme Doutor Estranho (2016) Crédito: Divulgação/Marvel Studios

Confira o trailer do filme

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