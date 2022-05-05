Quem está em "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura?

Prepare-se para desbravar novos universos no mais novo filme da Marvel Studios. Uma das produções mais aguardadas dos últimos tempos, "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" estreia nesta quinta-feira (5), nos cinemas de todo o país.
No segundo longa protagonizado pelo super-herói feiticeiro, o MCU desbloqueia de vez o Multiverso - iniciado nas séries 'Loki', 'Wandavision' e 'What If' - e expande seus limites mais do que nunca. O público viajará para o desconhecido com o Doutor Estranho, que, com a ajuda de antigos e novos aliados místicos, atravessa as realidades alternativas alucinantes e perigosas do Multiverso para enfrentar um novo e misterioso adversário.
O filme é dirigido por Sam Raimi, com produção de Kevin Feige. Confira, abaixo, a lista de personagens que farão parte dessa aventura.
Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch)
O Doutor Stephen Strange é o feiticeiro mais poderoso da terra. Endurecido pela batalha, ele assume seu lugar solitário no Multiverso após os acontecimentos de Vingadores: Guerra Infinita (2018), Vingadores: Ultimato (2019) e Spider-Man: Sem Volta para Casa (2021).
Wong (Benedict Wong)
Wong assume o lugar da Anciã como Feiticeiro Supremo e líder de Kamar-Taj, ensinando uma nova era de feiticeiros a proteger nossa realidade de ameaças místicas.
America Chavez (Xochitl Gomez)
America Chavez é uma jovem de fora do nosso universo que está sendo caçada por conta de seu poder: ela consegue abrir buracos na realidade em formato de estrela, que lhe permitem viajar pelo Multiverso e para outras realidades.
Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen)
A Feiticeira Escarlate, também conhecida como Wanda Maximoff, uma das mais fortes personagens entre os Vingadores, encontra seu lugar no lado místico do MCU após os acontecimentos de WandaVision (2021) - série original da Marvel Studios para o Disney+, disponível na plataforma.
Dra. Christine Palmer (Rachel McAdams)
A Dra. Christine Palmer usa seus conhecimentos de medicina, o Multiverso e as artes místicas para ajudar o Doutor Estranho no filme.
Mordo (Chiwetel Ejiofor)
Mordo se revoltou desde que deixou Kamar-Taj e vive caçando outros feiticeiros por quebrarem as leis da realidade. Ele nunca deixa de seguir o rastro do Doutor Estranho.
Dr. Nicodemus West (Michael Stühlbarg)
Nicodemus West é um ex-colega do Doutor Estranho que trabalhou com o feiticeiro antes dele se tornar o Mestre das Artes Místicas. Sendo assim, Nicodemus só conhecia Stephen como cirurgião, não como o super-herói que ele é hoje.