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Cavaleiro da Lua: conheça os principais personagens da série da Marvel

A produção original do Disney+ estreia no dia 30 de março, com exclusividade na plataforma
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Março de 2022 às 13:38

Oscar Isaac como o Cavaleiro da Lua, da Marvel Studios
Oscar Isaac como o Cavaleiro da Lua, da Marvel Studios Crédito: Cortesia da Marvel Studios
A mais nova série da Marvel Studios, Cavaleiro da Lua, chega com exclusividade ao Disney+ no próximo dia 30 de março. A produção original acompanha a vida de Steven Grant (Oscar Isaac), um homem que sofre de transtorno dissociativo de identidade e divide o seu corpo com o mercenário Marc Spector. Conheça mais sobre o protagonista e outros personagens que fazem parte da produção exclusiva da plataforma.

Steven Grant / Marc Spector (Oscar Isaac)

Oscar Isaac como Steven Grant na série
Oscar Isaac como Steven Grant na série "Cavaleiro da Lua" Crédito: Cortesia da Marvel Studios
Steven Grant é um sincero e constrangido funcionário de uma loja de souvenir. Sempre preocupado com as pessoas ao seu redor, ele fica constantemente atormentado com apagões e memórias de outra vida, descobrindo sofrer de transtorno dissociativo de identidade e dividindo sua personalidade com Marc Spector, um mercenário implacável e guerreiro de Khonshu. À medida que as vidas separadas de Spector e Grant se colidem, Steven é forçado a aceitar a sua realidade navegando entre ambas as suas identidades.
Ambos os personagens são interpretados pelo ator guatemalteco-americano, Oscar Isaac, conhecido principalmente por papéis como o de Poe Dameron na saga Star Wars (1977-2019), Nathan em Ex-Machina (2014) e o Duque Leto Atreides em Duna (2021).

Arthur Harrow (Ethan Hawke)

Ethan Hawke como Arthur Harrow na série
Ethan Hawke como Arthur Harrow na série "Cavaleiro da Lua" Crédito: Cortesia da Marvel Studios
Enfrentando Khonshu e Marc/Steven, temos o nefasto, mas filosófico Arthur Harrow, um antagonista que transita entre o mundo dos deuses buscando travar uma guerra contra os heróis, a fim de buscar vingança por acontecimentos passados.
Estreando no universo Marvel, Ethan Hawke interpreta o vilão de Cavaleiro da Lua. O ator e cineasta estadunidense de 51 anos de idade já foi indicado quatro vezes ao Oscar®, sendo duas na categoria de Melhor Ator Coadjuvante pelos papéis nos filmes Dia de Treinamento (2001) e Boyhood (2014), e as outras duas na categoria Melhor Roteiro Adaptado pelos filmes Antes do Pôr do Sol (2014) e Antes da Meia-Noite (2013).

Layla El-Faouly (May Calamawy)

May Calamawy como Layla El-Faouly e Oscar Isaac como Marc Spector/Steven Grant, na série
May Calamawy como Layla El-Faouly e Oscar Isaac como Marc Spector/Steven Grant, na série "Cavaleiro da Lua", da Disney+ Crédito: GABOR KOTSCHY/Marvel Studios
Layla El-Faouly é uma arqueóloga e aventureira que conhece com propriedade Marc Spector e que acaba sendo arrastada para dentro de sua vida perigosa e perturbadora. Os dois devem deixar suas diferenças de lado e armar um novo relacionamento se quiserem sobreviver às batalhas que virão pela frente.
O papel de Layla El-Faouly é interpretado por May Calamawy, uma talentosa e cativante atriz egípcia-palestina que tem como maior destaque o papel de Dena Hassan na série de televisão Ramy.

Anton Mogart (Gaspard Ulliel)

Anton Mogart, também conhecido como Homem da Meia Noite, é interpretado por Gaspard Ulliel, ator francês que faleceu no início do ano de 2022, com 37 anos. Ulliel participou de diversos filmes renomados e ficou mais conhecido por seu papel de Hannibal Lecter em Hannibal – A Origem do Mal (2007).

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