'Thor: Amor e Trovão' ganha trailer com Christian Bale como vilão Gorr

'Thor: Love and Thunder' teve Trailer divulgado nesta semana Crédito: Reprodução/Marvel Entertainment

Thor: Amor e Trovão, quarto filme solo do deus do trovão, ganhou um novo trailer nesta segunda-feira, 23, em que é possível ver Christian Bale caracterizado como o vilão Gorr e Russell Crowe como Zeus.

O vídeo também traz novas imagens de Natalie Portman como uma versão feminina do herói da Marvel, além de uma luta de Gorr contra Thor (Chris Hemsworth) e Valquíria (Tessa Thompson).

Na trama, o deus nórdico, que já tem mais de 1500 anos, passará por uma espécie de crise da meia-idade e viverá uma jornada de autoconhecimento.