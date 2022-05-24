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Cinema

'Thor: Amor e Trovão' ganha trailer com Christian Bale como vilão Gorr

Em seu quarto filme solo, o deus nórdico passará por uma espécie de crise da meia-idade
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Maio de 2022 às 16:49

'Thor: Love and Thunder' teve Trailer divulgado nesta semana
'Thor: Love and Thunder' teve Trailer divulgado nesta semana Crédito: Reprodução/Marvel Entertainment
Thor: Amor e Trovão, quarto filme solo do deus do trovão, ganhou um novo trailer nesta segunda-feira, 23, em que é possível ver Christian Bale caracterizado como o vilão Gorr e Russell Crowe como Zeus.
O vídeo também traz novas imagens de Natalie Portman como uma versão feminina do herói da Marvel, além de uma luta de Gorr contra Thor (Chris Hemsworth) e Valquíria (Tessa Thompson).
Na trama, o deus nórdico, que já tem mais de 1500 anos, passará por uma espécie de crise da meia-idade e viverá uma jornada de autoconhecimento.
Pelas imagens, é possível perceber que o filme mantém uma pegada cômica que foi utilizada em Thor: Ragnarok. A estreia nos cinemas está prevista para o dia 7 de julho.

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