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Cinema

Anthony Hopkins vai interpretar Sigmund Freud em novo filme

Segundo o The Hollywood Reporter, o roteiro será baseado no texto do espetáculo de Mark St. Germain, que explora também o relacionamento de Freud com sua filha
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Maio de 2022 às 16:14

O ator Anthony Hopkins no filme
O ator Anthony Hopkins no filme "Meu Pai" Crédito: Divulgação
Anthony Hopkins viverá Sigmund Freud (1856-1939) em uma adaptação cinematográfica da peça A Última Sessão de Freud.
A história, que se passa antes da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), relata o encontro entre o psicanalista e o jovem escritor C. S. Lewis (1898-1963), autor de, entre outros livros, As Crônicas de Nárnia.
Segundo o The Hollywood Reporter, o roteiro será baseado no texto do espetáculo de Mark St. Germain, que explora também o relacionamento de Freud com sua filha, Anna, e o relacionamento entre Lewis e a mãe de seu melhor amigo, além de temas mais profundos como a existência de Deus. A direção fica por conta de Matthew Brown.
A previsão é de que as filmagens tenham início no último trimestre de 2022 e que o longa seja lançado na Marché du Film do Festival de Cannes, no futuro.
Hopkins é lembrado principalmente por seu premiado papel como o psicopata Hannibal Lecter em O Silêncio dos Inocentes (1992), que lhe rendeu um Oscar de melhor ator - prêmio que voltaria a receber em 2021, por Meu Pai, após quatro outras indicações.
Em 2022, A Última Sessão de Freud ganhou uma montagem brasileira, dirigida por Elias Andreato e trazendo Odilon Wagner como Freud e Claudio Fontana no papel de Lewis.
Considerado o ‘pai’ da psicanálise, Freud cresceu em uma família judaica em Viena no século 19, e desenvolveu o método de terapia no qual o paciente deve expor ao analista tudo o que lhe viesse à cabeça, por livre associação.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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