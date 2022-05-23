Netflix anuncia ‘Sem Filtro', série de comédia com Ademara e Mel Maia

Elenco de nova série nacional da Netflix: 'Sem Filtro' Crédito: Nathalia Atayde/Netflix

A Netflix anunciou nesta segunda-feira, 23, sua mais nova série nacional de comédia: Sem Filtro. Estrelada por Ademara e Mel Maia, a produção vai explorar de forma bem-humorada os impactos da carreira em ascensão de uma influenciadora em sua família. Com estreia em 2023, a série vai contar a história da família Menezes, que vê sua vida virar do avesso depois que Marcely (Ademara), a filha mais velha, resolve trancar a faculdade e se aventurar na carreira de influenciadora.

Sincera demais, ela passa longe do estilo blogueirinha fake. Graças a esse seu jeito sem filtro, Marcelly vai conquistar seguidores e muitas tretas tanto no mundo virtual quanto no real, sobrando para seus amigos e sua família a missão de ajudá-la a resolver as confusões.

'Dia do Spoiler'

Para revelar a novidade, a Netflix está promovendo, diretamente do set de gravação da série, o "Dia do Spoiler". Será um momento em que todo o elenco e redes sociais da Netflix Brasil (Instagram e TikTok) estarão compartilhando tudo o que acontece por lá.

A série é dirigida por Tatiana de Lamare e João Fonseca, com supervisão artística de Cris D'Amato, e tem roteiro de João Paulo Horta. A produção é de A Fábrica.