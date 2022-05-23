Mostra da ABD Capixaba exibe a diversidade do cinema do ES nesta quarta (25)

Cena do filme "Ausência", de Ricardo Sá, que será exibido no Cine Metrópolis na quarta (25) Crédito: ADB/ES/ Divulgação

O cinema capixaba vive grande fase, especialmente se conferirmos o sucesso de longas-metragens como "Os Primeiros Soldados" , de Rodrigo de Oliveira, exibido, e premiado, em vários festivais nacionais e internacionais, e "A Matéria Noturna" , de Bernard Lessa, vencedor da Menção Honrosa do Olhar de Cinema, em Curitiba (PR), no ano passado.

Esse bom momento também pode ser conferido na "Mostra Produção Independente" da ABD Capixaba, que acontece na quarta-feira, a partir das 19h, no Cine Metrópolis (Ufes), com entrada franca.

Serão exibidos curtas de ficção, documentários e animações, que revelam a diversidade (e a qualidade) da produção recente do audiovisual no Espírito Santo.

NO ESCURINHO DO CINEMA

Depois de duas edições realizadas virtualmente, devido à pandemia do Covid-19, a mostra retorna ao formato presencial trazendo as produções premiadas em 2020 e 2021. Melhor oportunidade para conferir os filmes no escurinho do cinema, impossível!

Ao todo, 11 títulos estão na programação. Entre os destaques, trabalhos de realizadores de talento reconhecido, como "Amargo Rio Doce", de Ricardo Sá, que também apresenta "Ausência"; "A Cambonagem e o Incêndio Inevitável", de Castiel Vitorino Brasileiro; e "Faz Vinte Anos", de Tati Franklin.

Cena de "A Cambonagem e o Incêndio Inevitável", de Castiel Vitorino Brasileiro Crédito: ADB/ES/Divulgação

Também vale a pena dar uma conferida na animação "Dia do Manguezal", produzida pelos alunos do Projeto Animação do CMEI Jacyntha Simões.

A ABD Capixaba já realizou dezesseis edições da Mostra "Produção Independente", que se consolidou como a maior janela da produção do audiovisual local.

"Nosso objetivo sempre foi levar o público para assistir aos filmes no cinema. Fizemos o evento no Cine Jardins e no Metrópolis, sempre de forma presencial. Nos dois últimos anos, precisamos adaptar para o formato on-line, o que teve um lado positivo. Com a parceria da TV Educativa, conseguimos levar os filmes para novos lugares do Estado", explica Diego de Jesus, presidente da Associação Brasileira de Documentaristas e Curta Metragistas do Espírito Santo.

De volta ao formato presencial, Diego afirma que vai ser uma ótima oportunidade de reunir os realizadores novamente na sala de cinema e mostrar ao público o que foi produzido nesses últimos dois anos. Além disso, os troféus dos premiados nos anos em que a mostra foi on-line também serão entregues presencialmente.

EDIÇÃO ESPECIAL DA "MOSTRA ADB CAPIXABA"

QUANDO : Quarta-feira (25), a partir das 19h, no Cine Metrópolis, com entrada franca

: Quarta-feira (25), a partir das 19h, no Cine Metrópolis, com entrada franca ENDEREÇO: Avenida Fernando Ferrari, 514, Campus da Ufes, Goiabeiras, Vitória

FILMES A SEREM EXIBIDOS