Oscar volta a exigir que filmes na disputa sejam lançados antes nos cinemas

Oscar 2023 Crédito: Oscar/Academy Awards

Depois de dois anos permitindo que filmes lançados diretamente no streaming concorressem ao Oscar por causa das restrições pandêmicas, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas voltou atrás e anunciou que longas que quiserem se inscrever ao prêmio terão que ser exibidos comercialmente nos cinemas por ao menos sete dias consecutivos antes de chegarem a qualquer outra janela.

A informação foi divulgada no regulamento da 95ª edição do prêmio, publicado pela organização no seu site oficial nesta quarta (18).

A mudança motivada pela Covid tinha acontecido após anos de embate entre os serviços de streaming -que, a cada edição do Oscar, buscava legitimar a própria produção lançando títulos "oscarizáveis"- e aqueles preocupados com o domínio crescente de Hollywood por mesmas plataformas.

Segundo o portal Deadline, especializado na cobertura da indústria cinematográfica, o argumento da Academia é de que os cinemas já reabriram nas seis áreas metropolitanas determinantes para as inscrições --de Los Angeles, Nova York, São Francisco, Chicago, Miami e Atlanta.

No mesmo documento, o Oscar também anuncia algumas mudanças, ainda que poucas, nas regras da próxima edição da láurea. A mais importante delas é a de que não mais do que três músicas de um mesmo filme podem ser inscritas na categoria de canção original.