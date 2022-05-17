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Tom Brady é anunciado como atração em programa de comédia da Netflix

O atleta vai aparecer no primeiro episódio do programa, no qual comediantes fazem piadas provocativas sobre convidados famosos de diferentes áreas de atuação
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Maio de 2022 às 16:37

Tom Brady é anunciado como atração em programa da Netflix
Tom Brady é anunciado como atração em programa da Netflix Crédito: Reuters/Folhapress
Tom Brady, astro do futebol americano, foi anunciado nesta terça-feira como atração do Greatest Roasts of All Time, especial de comédia da Netflix. O atleta vai aparecer no primeiro episódio do programa, no qual comediantes fazem piadas provocativas sobre convidados famosos de diferentes áreas de atuação.
O formato já foi adaptado no Brasil, onde leva o nome de "fritada". Mesmo antes do lançamento, as provocações com Brady, produtor do programa, já começaram. No comunicado sobre a série divulgado à imprensa, ele é chamado apenas de "marido da Gisele Bundchen" e "escolhido na sexta rodada do draft da NFL".
"Não podemos esperar para ‘fritar’ o quarterback três vezes perdedor do Super Bowl, Tom Brady, que só voltou a disputar a NFL para atrasar a ‘fritada’", comentou Robbie Praw, vice-presidente dos formatos de comédias e stand-up da Netflix.
"Falando sério, é uma grande honra trabalhar com um dos melhores jogadores de todos os tempos neste projeto. Ninguém é melhor levando porradas e continuando de pé mesmo. Por isso, sabemos que essa ‘fritada’ será como uma brisa para Brady", completou.
Hexacampeão do Super Bowl com o New England Patriots, equipe que defendeu por 20 temporadas, Tom Brady foi para o Tampa Bay Buccaneers em 2020 e conquistou mais um título. Em janeiro deste ano, anunciou a aposentadoria, mas voltou atrás em março e disse que vai retornar na próxima temporada, jogando de novo pelo Tampa Bay. Depois que encerrar a carreira, de fato, seguirá carreira de comentarista esportivo na Fox Sports.

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