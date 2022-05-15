Nicolas Cage interpreta uma versão de si mesmo em "O Peso do Talento"

Jânio Nazareth

É jornalista, direto de Los Angeles (Twitter @janionazareth)

Um dos atros mais controversos de Hollywood, Nicolas Cage chega aos cinemas do Estado com a comédia "O Peso do Talento", um papel em que "nasceu" para interpretar, o dele mesmo, ou quase ele mesmo. A trama dirigida por Tom Gormican é muito próxima da vida real. Próxima, mas não é tudo real, segundo o astro faz questão de explicar.

"De início, estava extremamente temeroso de estar em filme interpretando um personagem que tem o meu nome. De fato, interpretando uma versão de mim. Não queria estar em algo parecido com o quadro de uma comédia de televisão", conta Nicolas Cage durante o lançamento do filme em Los Angeles.

Também produtor do filme, Cage, na história, sofre para conseguir papéis e está à beira da falência. A salvação chega quando um fã oferece US$ 1 milhão para que ele apareça na sua festa de aniversário. Parecia dinheiro fácil, mas a situação se complica quando o astro é abordado pelo serviço de espionagem americano, a C.I.A.. O tal fã milionário, na realidade, é perigoso e está sendo monitorado pela polícia. Imaginem quantas tretas vão rolar...

Nicolas ficou sabendo do projeto através de uma carta que recebeu do diretor Tom Gormican ("Namoro ou Liberdade"). No início, gostou do conhecimento do diretor, mas viu problemas com o roteiro.

"O Tom (Gormican) é muito inteligente. Estudou numas das melhores universidades americanas, a Brown. Então, tem uma abordagem muito intelectual e tem algumas ideias boas sobre a minha pessoa. Algumas são hilárias. O meu trabalho como intérprete é facilitar a visão do diretor, mas muitas destas ideias não são eu. Não são como sou, realmente", dispara.

O astro também faz questão de ressaltar outra diferença com o personagem do filme. Ele afirma que tem um ótimo relacionamento e é muito dedicado à família.

"A ideia de que não passo tempo com a família, ou não passo tempo suficiente, é pura invenção. Aquele não sou eu. Não tem nenhuma versão no universo onde o Nic Cage não passa tempo com as suas crianças. Mas porque o filme é sobre um ator que está excessivamente obcecado com a carreira e tentando colocar a carreira (ele gesticula sinalizando abrir e fechar aspas) de volta nos trilhos. Por isso, não passa um tempo com a filha como deveria".

Nicolas Cage estrela a comédia de ação "O Peso do Talento", em cartaz nos cinemas do Estado Crédito: Paris Filmes

"DESPEDIDA EM LAS VEGAS"

Sobrinho do cineasta Francis Ford Coppola ("O Poderoso Chefão"), Cage, cujo verdadeiro nome é Nicolas Kim Coppola, tem 58 anos e ja atuou em 115 longas-metragens. O filme atual faz referência a alguns dos clássicos do cinema que marcam sua carreira.

"Gormican é um aficionado de filmes e estava interessado em alguns de meus primeiros trabalhos. Ele colocou referências no roteiro a projetos como "A Outra Face" e "Despedida em Las Vegas" (que rendeu um Oscar de atuação ao astro). Ele entrou numa área que achei fascinante, que são vinhetas de personagens diferentes que interpretei", observa o protagonista.

As dificuldades financeiras mencionadas na história também são conhecidas na vida de Cage fora da tela. O site CNBC, por exemplo, documenta como o ator perdeu uma fortuna de US$ 150 milhões, acumulou uma dívida de US$ 6,3 milhões com o imposto de renda e quase perdeu várias propriedades.

O ator comprou 15 mansões. Em uma delas, a LaLaurie , em Nova Orleans, conhecida como a casa mais assombrada dos Estados Unidos, chegou a pagar US$ 3,4 milhões.

O ator contou a revista "People" que, em meio aos desafios financeiros, cuidava da mãe, gastando US$ 20 mil dólares por mês com os cuidados dela, evitando coloca-la em asilo.

A solução dos problemas foi fazer quatro filmes por ano distribuídos diretamente em vídeo, em vez dos cinemas. As dívidas, segundo Cage, estão pagas.

OUTRO NIC CAGE

Nicolas conta ainda que tem um nome na cabeça, se tivesse que escolher outro ator para interpreta-lo no cinema. "Adoraria ver Gene Wilder fazer este papel (como Nic Cage). Acho que ele seria maravilhoso neste filme (risos). Pagaria para ver Wilder me interpretando”, revela. O comediante Gene Wilder morreu em 2016, aos 83 anos, sendo protagonista de muitos clássicos, entre eles "A Fantástica Fábrica de Chocolate".