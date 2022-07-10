De "Elvis" a "Thor": filmes para curtir nos cinemas nas férias de julho

Cena do filme "Elvis", que estreia no Estado em 14 de julho Crédito: Warner Bros

Não tem aquelas cenas de comédias adolescentes ("Te Pego Lá Fora" que o diga!) em que os estudantes ficam olhando o relógio no alto parede, contando os minutos para a última aula do semestre acabar? Pois não precisa fazer isso (sei que você faz, e muito). Afinal, as tão sonhadas férias de julho chegaram!

De em com a vida, "HZ" preparou uma lista com os lançamentos dos cinemas no mês de julho, para você curtir o tempo livre da sala de aula se divertindo na sala escura.

Se você é esperto, em junho, já assistiu as estreias de "Minions 2: A Origem de Gru", "Lightyear", que conta a história de Buzz, do "Toy Story", ou mesmo o filme sensação de 2022 até agora, "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo", um dos longas mais elogiados do ano e, dizem, cotado para o próximo Oscar.

"Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo"

Na trama, uma imigrante chinesa (Michelle Yeoh, em excelente atuação) precisa entrar em vários mundos paralelos para salvar o universo, além de reviver histórias que ela poderia ter vivido!? Uma deliciosa loucura dos diretores Dan Kwan e Daniel Scheinert que brinca com o conceito de multiverso. Sinta a vibe!

"Thor - Amor e Trovão"

Olhando para o presente, logo de cara, ou seja, na última quinta (7), estreou o blockbuster mais esperado das férias de julho, "Thor - Amor e Trovão". O projeto tem direção de Taika Waititi (vencedor do Oscar pelo genial "Jojo Rabbit") e traz Chris Hemsworth dando vida ao Deus do Trovão da Marvel DC, em seu quarto filme solo.

Thor, agora, embarca em uma jornada diferente de tudo o que enfrentou, a busca pela paz interior. Mas sua aposentadoria é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr (Christian Bale), o Carniceiro, que busca a extinção dos deuses. Nosso colunista de cultura nerd, Mike Sant'Anna, fez um vídeo explicando tudo o que você precisa saber antes de embarcar nesta aventura. Dê uma espiada

"Crimes do Futuro"

Para quem busca um filme mais alternativo, com ares de cult, basta encarar o novo projeto de David Cronenberg ("A Mosca"), "Crimes do Futuro", com Viggo Mortensen, Kristen Stewart e Léa Seydoux, que estreia dia 14. Exibido no último Festival de Cannes, a ficção-científica representa a volta de Cronenberg a fitas controversas, como "Crash" e "eXistenZ".

A teoria de Cronenberg (imposta no filme) é brilhante. À medida em que a espécie humana se adapta a um ambiente sintético, o corpo sofre novas transformações e mutações. Acompanhado por sua parceira Caprice (Léa Seydoux), o artista performático Saul Tenser (Mortensen) mostra a metamorfose de seus órgãos. "HZ" já conferiu e indica. Há cenas oníricas, de forte impacto.

"Elvis"

E o eterno Rei do Rock também vai pintar em suas férias. Aplaudido no Festival de Cannes, "Elvis" é o novo delírio visual do australiano Baz Luhrmann ("Moulin Rouge"). O filme estreia por aqui dia 14 contando com grande performance do novato Austin Butler (cotado para o próximo Oscar), encarnando com perfeição Elvis Presley. A trama mostra a vida e música do astro sob o prisma de sua tumultuada relação com o empresário, o coronel Tom Parker (Tom Hanks).

"Pluft - O Fantasminha"

E tem longa brasileiro, sim, na lista de férias. Baseado no clássico de Maria Clara Machado, "Pluft - O Fantasminha" estreia em 21 de julho. Com direção de Rosane Svartman, a aventura mostra a inesperada amizade entre um fantasminha (Nicolas Cruz), que morre de medo de gente, e a doce menina Maribel (Lolla Belli).

Ela é sequestrada pelo pirata Perna-de-Pau (Juliano Cazarré, de "Pantanal"), que quer usá-la para achar o tesouro deixado por seu avô, o falecido Capitão Bonança Arco-íris. Diversão certeira para os mais novinhos.

"O Telefone Preto"

Vai um terrorzão, aí? E esse não é qualquer filme de horror, mas o elogiado "O Telefone Preto", dirigido com competência por Scott Derrickson. O projeto arrancou suspiros da crítica americana ao reunir medo, violência e crítica social na medida certa.

Na história, que estreia por aqui em 21 de julho, Finney (Jeremy Davies), um menino tímido, mas inteligente, é sequestrado por um assassino sádico (Ethan Hawke, em grande performance) e preso em um porão à prova de som.

Quando um telefone desconectado na parede começa a tocar, Finney descobre que pode ouvir vozes das vítimas anteriores do assassino. "HZ", espertíssimo, também já conferiu e indica. Prepare-ser para morrer de medo com um "horror físico", que realmente foge do lugar comum.

"DC Liga dos SuperPets",

E, para fechar as dicas do mês, "DC Liga dos SuperPets", animação derivada do multiverso de super-heróis da DC Comics, com estreia marcada para 28 de julho.