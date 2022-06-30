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Cinema

'Minions 2' tem trilha sonora que vai de bossa nova a Diana Ross e Tame Impala

Canção de Tom Jobim está no filme na voz de Kali Uchis, assim como Frank Sinatra interpretado por Caroline Polachek
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Junho de 2022 às 13:15

Cena da animação 'Minions 2: A Origem de Gru', dirigida por Kyle Balda e Brad Ableson
Cena da animação 'Minions 2: A Origem de Gru', dirigida por Kyle Balda e Brad Ableson Crédito: Divulgação
Lançado nesta quinta-feira nos cinemas brasileiros, "Minions 2: A Origem de Gru" chamou a atenção do público com sua trilha sonora.
Na lista de músicas, inclui-se a canção "Desafinado", um clássico da bossa nova composta por Tom Jobim e Newton Mendonça. No filme, a canção imortalizada pela gravação de João Gilberto é interpretada pela cantora Kali Uchis, que a incrementa com uma sonorização moderna, preservando, ainda assim, uma atmosfera retrô.
Produzida por Jack Antonoff, vencedor de seis Grammys, a trilha ainda contém uma parceria entre Diana Ross e Tame Impala, autores da canção tema do filme, "Turn Up the Sunshine".
Incluindo também músicos como St. Vincent, Phoebe Bridgers, Weyes Blood, Thundercat e H.E.R, a seleção de artistas compreendeu variados gêneros, mas buscou manter referências aos anos 1970, época na qual o filme é ambientado, quando o personagem Gru o chefe dos pequenos seres amarelos tinha quase 12 anos, mas já sonhava em se tornar um grande vilão.
Tendo trabalhado com nomes como Lana Del Rey e FKA Twigs, Antonoff encomendou releituras de músicas famosas na época. É o caso de "Bang Bang" canção de Frank Sinatra interpretada no filme por Caroline Polachek e "Shining Star" da banda Earth, Wind & Fire, cantada por Brittany Howard e Verdine White.
Dirigido por Kyle Balda, Brad Ableson e Jonathan del Val, "Minions 2" é um spin-off da série de filmes "Meu Malvado Favorito", produzida pelo estúdio Illumination. A animação que acaba de estrear conta a história de como Gru, ainda criança, tenta se tornar membro de uma gangue de vilões e, para isso, conta com o apoio de seus ajudantes, os minions.

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