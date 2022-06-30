'Minions 2' tem trilha sonora que vai de bossa nova a Diana Ross e Tame Impala

Cena da animação 'Minions 2: A Origem de Gru', dirigida por Kyle Balda e Brad Ableson Crédito: Divulgação

Lançado nesta quinta-feira nos cinemas brasileiros, "Minions 2: A Origem de Gru" chamou a atenção do público com sua trilha sonora.

Na lista de músicas, inclui-se a canção "Desafinado", um clássico da bossa nova composta por Tom Jobim e Newton Mendonça. No filme, a canção imortalizada pela gravação de João Gilberto é interpretada pela cantora Kali Uchis, que a incrementa com uma sonorização moderna, preservando, ainda assim, uma atmosfera retrô.

Produzida por Jack Antonoff, vencedor de seis Grammys, a trilha ainda contém uma parceria entre Diana Ross e Tame Impala, autores da canção tema do filme, "Turn Up the Sunshine".

Incluindo também músicos como St. Vincent, Phoebe Bridgers, Weyes Blood, Thundercat e H.E.R, a seleção de artistas compreendeu variados gêneros, mas buscou manter referências aos anos 1970, época na qual o filme é ambientado, quando o personagem Gru o chefe dos pequenos seres amarelos tinha quase 12 anos, mas já sonhava em se tornar um grande vilão.

Tendo trabalhado com nomes como Lana Del Rey e FKA Twigs, Antonoff encomendou releituras de músicas famosas na época. É o caso de "Bang Bang" canção de Frank Sinatra interpretada no filme por Caroline Polachek e "Shining Star" da banda Earth, Wind & Fire, cantada por Brittany Howard e Verdine White.