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'Stranger Things': Atriz revela que Max terá que 'ser mais corajosa do que nunca'

Sadie Sink contou que será possível ver um 'lado mais feroz' de sua personagem no volume 2 da série
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Junho de 2022 às 08:41

Sadie Sink, que vive Max em 'Stranger Things', revela que sua personagem terá que 'ser mais corajosa do que nunca' no volume 2 da série.
Sadie Sink, que vive Max em 'Stranger Things', revela que sua personagem terá que 'ser mais corajosa do que nunca' no volume 2 da série. Crédito: Netflix
O volume 2 da 4ª temporada de Stranger Things está chegando e a atriz Sadie Sink declarou que será possível ver o "lado mais feroz" de Max nos novos episódios. Após todos os acontecimentos envolvendo sua personagem e Vecna, parece que a última parte da história vai explorar ainda mais sua força.
Ao The Hollywood Reporter, via ScreenRant, ela compartilhou um pouco do que a aguarda no volume 2 da série. Segundo a atriz, Max precisará "ser mais corajosa do que nunca".
"A jornada de Max no Volume 2, eu acho, é sobre como ela tem que fazer algumas escolhas realmente corajosas. E ela já o fez, mas acho que ela tem que realmente intensificar e ser mais corajosa do que nunca", disse.
"Esse era um lado bom dela de se ver, assumindo o controle de sua própria vida, seu próprio destino e meio que assumindo uma posição, o que ela sempre foi boa, mas isso é ao extremo. Então, é bom ver esse lado mais feroz, que tivemos um vislumbre no último episódio, quando ela está escolhendo lutar. Acho que é um pouco mais disso", explicou.
A primeira parte da 4ª temporada de Stranger Things já está disponível na Netflix. Os novos episódios chegam na plataforma de streaming na próxima sexta-feira, 1º de julho.

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