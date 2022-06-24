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Filme

Jules, de 'Euphoria', é confirmada no elenco do spin-off de 'Jogos Vorazes'

Hunter Schafer estará em 'A Cantiga dos Pássaros e Serpentes'
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Junho de 2022 às 13:23

Hunter Schafer e Zendaya na série 'Euphoria'.
Hunter Schafer e Zendaya na série 'Euphoria'. Crédito: Eddy Chen/HBO
Hunter Schafer, de Euphoria, é a mais nova integrante do elenco de A Cantiga dos Pássaros e Serpentes, derivado de Jogos Vorazes. Segundo a revista Variety, a intérprete de Jules vai dar vida a personagem Tigris Snow.
No spin-off, ela será a prima e confidente de Coriolanus Snow (Tom Blyth), o personagem que no futuro se tornará o autoritário, maquiavélico e psicótico líder de Panem, no universo distópico da franquia.
Ela se junta a um elenco que conta com Nick Benson, Laurel Marsden, Lilly Cooper, Luna Steeples e Hiroki Berrecloth, além de Tom Blyth, Rachel Zegler e Josh Andrés Rivera.
Com estreia prevista para 17 de novembro de 2023, o filme será protagonizado por Rachel Zegler, de Amor, Sublime Amor, no papel de Lucy. Lucy é a tributo do empobrecido Distrito 12 que, selecionada para participar dos Jogos Vorazes, recebe como mentor um jovem Snow - décadas antes de ele se tornar o poderoso presidente de Panem.

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