14 filmes e séries LGBTQIA+ disponíveis no Star+

Em 28 de junho, é comemorado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, uma data importante para a comunidade e para a sociedade, pois representa a luta por direitos e a celebração de poder ser quem é e amar livremente. No Star+, diversos títulos trazem representatividade, histórias de amor, aceitação, superação e outros temas relacionados à causa.