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Mês do orgulho

14 filmes e séries LGBTQIA+ disponíveis no Star+

Seleção visa trazer representatividade e comemorar o Dia do Orgulho LGBTQIA+, celebrado no dia 28 de junho

Publicado em 24 de Junho de 2022 às 12:42

Love Victor, Pose e Crush: produções LGBTQIA+ no Star+
'Love, Victor', 'Pose' e 'Crush': produções LGBTQIA+ no Star+ Crédito: Star+
Em 28 de junho, é comemorado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, uma data importante para a comunidade e para a sociedade, pois representa a luta por direitos e a celebração de poder ser quem é e amar livremente. No Star+, diversos títulos trazem representatividade, histórias de amor, aceitação, superação e outros temas relacionados à causa.
Confira, abaixo, uma seleção de produções para comemorar o orgulho na plataforma.

1 - LOVE, VICTOR

  • Série com 3 temporadas
  • Situado no mesmo universo do filme de 2018 “Com Amor, Simon” (também disponível no Star+), a série segue Victor (Michael Cimino), um novato da escola Creekwood High, em sua própria jornada de autodescoberta, enfrentando desafios em casa, se adaptando a uma nova cidade e explorando sua orientação sexual. Quando tudo parece demais, ele recorre a Simon (Nick Robinson) para ajudá-lo a navegar pelos altos e baixos do ensino médio.

2 - ORGULHO & SEDUÇÃO

  • Filme
  • Ambientado em um destino de férias gay perto de Long Island, Nova York, o filme é uma comédia romântica moderna com um olhar diversificado e multicultural do mundo queer. A história é inspirada nos dilemas atemporais do clássico livro Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, e gira em torno de dois melhores amigos (Joel Kim Booster e Bowen Yang) que decidem embarcar em uma lendária aventura de verão com a ajuda de um vinho rosé barato e seu eclético grupo de amigos.

3 - CRUSH

  • Filme
  • Esta comédia romântica acompanha uma jovem estudante e aspirante a artista, Paige (Rowan Blanchard), que sai de sua zona de conforto ao perceber que entrar para o time de atletismo é sua última chance para aproximar-se da garota que sempre foi apaixonada. Mas ao fazer isso, acabará despertando sentimentos por outra colega de time.

4 - RUPAUL'S DRAG RACE UK

  • Reality com 2 temporadas na plataforma
  • RuPaul faz uma viagem através do Oceano Atlântico em busca de uma drag queen com carisma, singularidade, coragem e talento. Em uma série de desafios, qual delas irá impressionar Ru para sobreviver, quem irá para casa e quem receberá a coroa como a primeira estrela de “Ru Paul's Drag Race UK”?

5 - PRIDE

  • Documentário
  • “Pride” é um documentário de seis episódios que conta a luta pelos direitos civis LGBTQIA+ nos EUA dos anos 50 até os anos 2000. Sete renomados diretores LGBTQIA+ exploram histórias heroicas e comoventes que definem os EUA como nação. A série documental mostra a vigilância de homossexuais durante o Lavender Scare dos anos 50 até as "Guerras Culturais" dos anos 90, explorando o legado homossexual do movimento pelos direitos civis e a batalha pela igualdade matrimonial. A evolução dos direitos de transsexuais e de identidade ao longo das décadas é traçada por meio de entrevistas e vídeos de pioneiros, incluindo Christine Jorgensen, Flawless Sabrina, Ceyenne Doroshow, entre muitos outros.

6 - POSE

  • Série com 3 temporadas
  • “Pose”, série de Ryan Murphy (Glee, American Horror Story), é um drama que destaca as lendas, os ícones e as mães ferozes da cultura do baile underground de Nova York, um movimento que ganhou destaque na década de 1980, protagonizado por drag queens e pessoas transgênero. Fazendo história na televisão, a produção apresenta o maior elenco de atores transgêneros e LGBTQIA+ da história, incluindo Mj Rodriguez, Dominique Jackson, Indya Moore, Billy Porter, entre outros.

7 - ROCKETMAN

  • Filme
  • “Rocketman” é uma fantasia musical épica sobre a incrível história dos anos de descoberta de Elton John (interpretado por Taron Egerton). O filme segue a fantástica jornada de transformação do tímido prodígio do piano Reginald Dwight no superstar internacional Elton John.

8 - MILK: A VOZ DA IGUALDADE

  • Filme
  • Político, lutador, ícone e herói. Harvey Milk (interpretado por Sean Penn) era considerado dessa forma pelas multidões que o acompanhavam. Capaz de cativar e mobilizar massas, ele foi o primeiro homossexual assumido a ser eleito a um cargo público nos Estados Unidos.

9 - A GAROTA DINAMARQUESA

  • Filme
  • Cinebiografia de Lili Elbe (Eddie Redmayne), que nasceu Einar Mogens Wegener e foi a primeira pessoa a se submeter a uma cirurgia de mudança de gênero. O longa foca no relacionamento amoroso do pintor dinamarquês com Gerda (Alicia Vikander) e sua descoberta como mulher.

10 - BOHEMIAN RHAPSODY

  • Filme
  • Freddie Mercury (interpretado, no longa, por Rami Malek) desafiou estereótipos e quebrou padrões para se tornar um dos artistas mais amados do planeta. O filme acompanha a ascensão da banda Queen através das suas canções icônicas e som revolucionário.

11 - ESTO NO ES BERLÍN

  • Filme
  • Carlos (Xabiani Ponce de León) se sente um estranho tanto em casa com a sua família, quanto com os colegas de escola. Ao descobrir um clube noturno, ele se depara com o mundo underground, o post punk, a liberdade sexual e as drogas que estressam a relação com o seu amigo Gera (José Antonio Toledano).

12 - MENINOS NÃO CHORAM

  • Filme
  • Nesta história real baseada na vida de Brandon Teena (interpretado por Hilary Swank), um jovem trans encontra amor e ódio ao tentar traçar seu próprio caminho.

13 - O SEGREDO DE BROKEBACK MOUNTAIN

  • Filme
  • “O Segredo de Brokeback Mountain” é um épico que explora o amor entre dois homens, um ajudante de fazendeiro e um cowboy de rodeios, que se encontram no verão de 1963 e inesperadamente formam uma relação que durará suas vidas inteiras. Os obstáculos, as alegrias e as desilusões que eles enfrentam são prova da resistência e do poder do amor.

14 - THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW

  • Filme
  • Neste clássico musical de 1975, um casal de noivos se vê obrigado, em virtude de um problema com o carro, a irem a um estranho castelo pedirem auxílio. O que eles não sabem é que o local é habitado por alienígenas do planeta Transexual e que o anfitrião é um bissexual, que exatamente naquela noite vai ver uma criatura criada por ele apenas para lhe dar prazer.

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