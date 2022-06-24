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Amor no ar

Ex-jogador de basquete com passagem pelo ES se declara para namorado

Jefferson Campos revelou, através das redes sociais, que está namorando o humorista Júnior Chicó
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Junho de 2022 às 10:12

Jefferson Campos revelou, através das redes sociais, que está namorando o humorista Júnior Chicó
Jefferson Campos revelou, através das redes sociais, que está namorando o humorista Júnior Chicó Crédito: Reprodução/Instagram/@jeff.camposs
O ex-jogador do NBB (Novo Basquete Brasil), Jefferson Campos, revelou através das redes sociais que está namorando o humorista Júnior Chicó. A publicação do atleta foi feita no último Dia dos Namorados, compartilhando fotos ao lado do pernambucano. “Feliz dia dos namorados, meu bem! Amo você, visse?”, escreveu Campos na legenda.
Entre os registros compartilhados pelo ex-jogador está uma foto aos beijos com Chicó, na Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Jefferson, que atualmente é coach de basquete, esteve presente em 13 temporadas no NBB e passou vários times como Paulistano, Sorocaba, Suzano, Mogi, Pinheiros, Brasília, Minas e Rio Claro.

PASSAGEM PELO ES

Jefferson Campos também já esteve em terras capixabas. Na temporada 2011/2012, o ex-atleta estava no Espírito Santo e jogou pelo Cetaf na época. Nas redes sociais dele, é possível encontrar alguns registros de sua passagem por aqui.
Na temporada 2011/2012, Jefferson Campos estava no Espírito Santo e jogou pelo Cetaf
Na temporada 2011/2012, Jefferson Campos estava no Espírito Santo e jogou pelo Cetaf Crédito: Reprodução/Facebook/Jefferson Campos

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