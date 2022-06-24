Ex-jogador de basquete com passagem pelo ES se declara para namorado

Jefferson Campos revelou, através das redes sociais, que está namorando o humorista Júnior Chicó Crédito: Reprodução/Instagram/@jeff.camposs

O ex-jogador do NBB (Novo Basquete Brasil), Jefferson Campos, revelou através das redes sociais que está namorando o humorista Júnior Chicó. A publicação do atleta foi feita no último Dia dos Namorados, compartilhando fotos ao lado do pernambucano. “Feliz dia dos namorados, meu bem! Amo você, visse?”, escreveu Campos na legenda.

Entre os registros compartilhados pelo ex-jogador está uma foto aos beijos com Chicó, na Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Jefferson, que atualmente é coach de basquete, esteve presente em 13 temporadas no NBB e passou vários times como Paulistano, Sorocaba, Suzano, Mogi, Pinheiros, Brasília, Minas e Rio Claro.

PASSAGEM PELO ES

Jefferson Campos também já esteve em terras capixabas. Na temporada 2011/2012, o ex-atleta estava no Espírito Santo e jogou pelo Cetaf na época. Nas redes sociais dele, é possível encontrar alguns registros de sua passagem por aqui.