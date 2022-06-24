Katy Perry dá gorjeta a garçonete por tratá-la como pessoa normal na Austrália

A cantora Katy Perry Crédito: Reuters/Folhapress

A cantora Katy Perry, 37, deu gorjeta generosa a uma garçonete por tratá-la como uma pessoa normal negando uma mesa em um café, em Port Douglas na Austrália. Indianna Paull compartilhou a história no TikTok contando o memorável encontro com a estrela pop, mas depois retirou o vídeo.

Katy está na Austrália acompanhando o marido o ator Orlando Bloom, 45, que grava um filme. No dia 18 de junho, a cantora pediu para sentar em uma mesa no café. Indianna, que não reconheceu a estrela por baixo do chapéu e dos óculos de sol, disse que ela teria que esperar até que uma mesa ficasse disponível.

Indianna contou que a cantora inicialmente "discutiu" com ela sobre a falta de mesas, mas depois do atendimento no café agradeceu com uma gorjeta generosa por tratá-la como uma 'pessoa normal. "Quando você é a primeira tapada a dizer a Katy Perry que ela tem que esperar por uma mesa", disse a garçonete no vídeo.