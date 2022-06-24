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Katy Perry dá gorjeta a garçonete por tratá-la como pessoa normal na Austrália

Indianna Paull disse que a cantora teria que esperar por uma mesa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Junho de 2022 às 08:15

A cantora Katy Perry
A cantora Katy Perry Crédito: Reuters/Folhapress
A cantora Katy Perry, 37, deu gorjeta generosa a uma garçonete por tratá-la como uma pessoa normal negando uma mesa em um café, em Port Douglas na Austrália. Indianna Paull compartilhou a história no TikTok contando o memorável encontro com a estrela pop, mas depois retirou o vídeo.
Katy está na Austrália acompanhando o marido o ator Orlando Bloom, 45, que grava um filme. No dia 18 de junho, a cantora pediu para sentar em uma mesa no café. Indianna, que não reconheceu a estrela por baixo do chapéu e dos óculos de sol, disse que ela teria que esperar até que uma mesa ficasse disponível.
Indianna contou que a cantora inicialmente "discutiu" com ela sobre a falta de mesas, mas depois do atendimento no café agradeceu com uma gorjeta generosa por tratá-la como uma 'pessoa normal. "Quando você é a primeira tapada a dizer a Katy Perry que ela tem que esperar por uma mesa", disse a garçonete no vídeo.
A interação de Katy e Indianna foi capturada por paparazzi próximos e as fotos foram publicadas pelo Daily Mail Australia, na segunda-feira (20). Nas imagens é possível ver Katy descontente com a filha Daisy Dove no colo falando com Indianna atrás do balcão. A cantora tinha ido ao local tomar café com a família.

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