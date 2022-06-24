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Filha de Elon Musk abandona sobrenome da família

O pedido de mudança de nome realizado pela filha de Elon Musk, Vivian Jenna Wilson, foi aprovado nesta quinta-feira (23)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Junho de 2022 às 08:04

Elon Musk desafia Putin valendo a Ucrânia
Elon Musk  Crédito: Reuters/Folhapress
O pedido de mudança de nome realizado pela filha de Elon Musk, Vivian Jenna Wilson, foi aprovado nesta quinta-feira, 23, de acordo com documento do Tribunal Superior do Condado de Los Angeles obtido pelo site TMZ. Os motivos para a mudança incluem a necessidade de ser identificada legalmente como uma mulher e a vontade de se desassociar de seu pai.
A jovem de 18 anos realizou o pedido em abril e segue, agora, somente com o sobrenome de solteira da mãe, a escritora canadense Justine Wilson, com quem Musk teve um relacionamento de 8 anos até 2008. A nova certidão de nascimento refletindo as mudanças será emitida em breve pelo cartório estadual da Califórnia.
A mudança de sobrenome, por si só, não significa que a jovem perderá acesso à herança do bilionário, fundador da Tesla e da SpaceX. Entretanto, na petição, Vivian deixou claro que "não vivo e nem quero ter qualquer relação com o meu pai biológico, de qualquer jeito ou forma".
A mãe, Justine, declarou apoio e orgulho da filha em tweet publicado na última segunda-feira, 20, quando a petição foi a público. Elon, Vivian e Justine ainda não se manifestaram publicamente sobre a aprovação.

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