Marcus Buaiz tatua fênix nas costas após separação de  Wanessa Camargo

O empresário Marcos Buaiz, 42, que separou-se recentemente da cantora Wanessa Camargo, 39, compartilhou nesta quinta-feira (23), nos stories do Instagram, um vídeo em que aparece tatuando uma fênix nas costas. A ave mitológica simboliza o renascimento e a esperança de um futuro melhor.

Na imagem, Buaiz aparece sentado em uma cadeira sem camisa, enquanto a tatuadora Akemi Higashi faz o desenho. Na legenda, ele escreveu apenas a palavra "fênix" e o endereço do perfil da profissional na rede social.

Marcus Buaiz fez nova tatuagem após separar-se de Wanessa Crédito: Instagram/@marcusbuaiz

O casal anunciou a separação em maio deste ano após 17 anos juntos e dois filhos, João e José. "Após 17 anos juntos, um relacionamento pautado no amor, respeito mútuo e felicidade, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal", disseram em nota.

"Ao lado dos nossos filhos incríveis e que amamos incondicionalmente, continuaremos a ser uma família com os mesmos valores e princípios que nos uniram até aqui", diz o comunicado.