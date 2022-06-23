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Marcus Buaiz tatua fênix nas costas após separação de  Wanessa Camargo

O empresário postou nos stories do Instagram uma imagem com o desenho da ave mitológica, que representa renascimento e esperança
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 17:56

O empresário Marcos Buaiz, 42, que separou-se recentemente da cantora Wanessa Camargo, 39, compartilhou nesta quinta-feira (23), nos stories do Instagram, um vídeo em que aparece tatuando uma fênix nas costas. A ave mitológica simboliza o renascimento e a esperança de um futuro melhor.
Na imagem, Buaiz aparece sentado em uma cadeira sem camisa, enquanto a tatuadora Akemi Higashi faz o desenho. Na legenda, ele escreveu apenas a palavra "fênix" e o endereço do perfil da profissional na rede social.
Marcus Buaiz faz tatuagem de fênix após separação de Wanessa Camargo
Marcus Buaiz fez nova tatuagem após separar-se de Wanessa Crédito: Instagram/@marcusbuaiz
O casal anunciou a separação em maio deste ano após 17 anos juntos e dois filhos, João e José. "Após 17 anos juntos, um relacionamento pautado no amor, respeito mútuo e felicidade, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal", disseram em nota.
"Ao lado dos nossos filhos incríveis e que amamos incondicionalmente, continuaremos a ser uma família com os mesmos valores e princípios que nos uniram até aqui", diz o comunicado.
A relação de Buaiz e Camargo é mais uma que não sobreviveu a 2022. Entre os casais que se separaram este ano estão Lucas Lucco e Lorena Carvalho, Isis Valverde e André Resende, Sammy e Pyong Lee e Gabriel Medina e Yasmin Brunet.

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