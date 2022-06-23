Saiba quanto luva de pedreiro terá que pagar por rescindir contrato

A repercussão sobre o caso do Luva de Pedreiro continua rendendo na web. Agora, o novo capítulo desta história é sobre o valor que o influenciador deverá pagar, caso decida rescindir de vez o contrato com o empresário Allan de Jesus. Segundo o jornalista Leo Dias, o valor da rescisão seria de R$ 5,2 milhões.
Allan alega que o contrato de exclusividade firmado entre ele e Luva vai até 2026. Entretanto, não é só o alto valor da multa que está preocupando Iran, nome do influenciador. De acordo com Leo Dias, o jovem de 20 anos possui apenas duas contas no banco que, somadas, dão R$ 7.500.
De acordo com o jornalista, apenas dois contratos do Luva de Pedreiro já acumulariam cerca de R$1,3 milhão. Diante das polêmicas acerca do dinheiro do influenciador, vários internautas comentaram sobre o assunto nas redes sociais.
NOTA DO EMPRESÁRIO
Allan de Jesus, empresário do influenciador, se manifestou nesta quarta-feira (22), sobre os rumores de um novo agenciamento do jovem. Segundo uma nota divulgada nas redes sociais, Allan disse que recebeu as informações sobre a nova equipe do influenciador através da imprensa.
"Se alguma das partes desejar efetivamente rescindir o contrato vigente, além de respeitar a forma acordada para tanto, deverá comunicar a outra oficialmente de sua decisão", disse Allan.
Allan ainda ressaltou que a empresa dele, ASJ Consultoria, não recebeu nenhum comunicado do influenciador sobre uma rescisão no contrato firmado por ambos.
"A única coisa que temos são indícios espalhados pela internet e notícias que dariam conta de um suposto novo agenciamento, o que em tese poderia configurar quebra de exclusividade", frisou o empresário.
O jovem de 20 anos é um fenômeno das redes sociais. Com 14,3 milhões de seguidores apenas no Instagram, e outros 16,9 milhões no Tik Tok, o 'Luva de Pedreiro' se tornou sucesso mundial pelos gols e comemorações marcados em um campo de terra.