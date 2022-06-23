Saiba quanto luva de pedreiro terá que pagar por rescindir contrato

Luva de Pedreiro tem apenas R$ 7.500 na conta mesmo após contratos milionários Crédito: Reprodução/Instagram/@luvadepedreiro

A repercussão sobre o caso do Luva de Pedreiro continua rendendo na web. Agora, o novo capítulo desta história é sobre o valor que o influenciador deverá pagar, caso decida rescindir de vez o contrato com o empresário Allan de Jesus. Segundo o jornalista Leo Dias, o valor da rescisão seria de R$ 5,2 milhões.

De acordo com o jornalista, apenas dois contratos do Luva de Pedreiro já acumulariam cerca de R$1,3 milhão. Diante das polêmicas acerca do dinheiro do influenciador, vários internautas comentaram sobre o assunto nas redes sociais.

Um processo bilionário é pouquíssimo pra esse empresário do luva de pedreiro. — Gabriella Klicya (@GKlicya) June 23, 2022

Esse lance do luva de pedreiro, foi uma sacanagem? Foi

Uma surpresa? Não — VITÓRIO (@seliganafita_) June 23, 2022

coitado do luva de pedreiro — ? (@italorobertosc) June 23, 2022

Que ódio desse rolê do empresário do luva de pedreiro — Comedor de Pudim (@hashiromulo) June 23, 2022

NOTA DO EMPRESÁRIO

"Se alguma das partes desejar efetivamente rescindir o contrato vigente, além de respeitar a forma acordada para tanto, deverá comunicar a outra oficialmente de sua decisão", disse Allan.

Allan ainda ressaltou que a empresa dele, ASJ Consultoria, não recebeu nenhum comunicado do influenciador sobre uma rescisão no contrato firmado por ambos.

"A única coisa que temos são indícios espalhados pela internet e notícias que dariam conta de um suposto novo agenciamento, o que em tese poderia configurar quebra de exclusividade", frisou o empresário.