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Danuza Leão, ex-modelo e escritora capixaba, morre aos 88 anos no RJ

Danuza Leão sofria de enfisema pulmonar e foi vítima de insuficiência respiratória. Ela nasceu em 26 de julho de 1933 na cidade capixaba de Itaguaçu
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 06:45

Danuza Leão, que fez carreira como uma das modelos e colunistas mais destacadas de sua geração, morreu nesta quarta-feira, aos 88 anos. Ela nasceu em 26 de julho de 1933 na cidade de Itaguaçu, no Espírito Santo.
Conhecida na juventude pelas passarelas e pela produção de festas badaladas, ela deu uma guinada posterior em direção ao colunismo de comportamento e estilo de vida. Escreveu para este jornal por mais de uma década, até que a colaboração foi encerrada em 2013.
Danuza Leão durante participação no 'Mais Você', em 2011
Danuza Leão durante participação no 'Mais Você', em 2011 Crédito: Reprodução/TV Globo
Entre seus principais livros, se destacam reuniões de crônicas como "Na Sala com Danuza", volumes de comportamento como "É Tudo Tão Simples" e a autobiografia best-seller "Quase Tudo", publicada em 2005.
A vida pessoal de Danuza sempre foi alvo do interesse das páginas de celebridades. Além de irmã de outro ícone cultural, a cantora Nara Leão, ela foi casada com o influente jornalista Samuel Wainer, fundador do revolucionário jornal Última Hora, depois com o cronista e compositor Antônio Maria e com o jornalista televisivo Renato Machado, que fez carreira na Globo.
Danuza também fez colaborações como roteirista na mesma emissora. Ainda que sua relação com filmes e televisão tenha sido lateral, sua carreira também ficou marcada pela participação em um dos filmes mais importantes da cinematografia brasileira, "Terra em Transe", de Glauber Rocha.
Deixa dois filhos, a artista plástica Pinky Wainer e o empresário cinematográfico Bruno Wainer. Seu filho Samuel Wainer Filho, jornalista como o pai, morreu num acidente automobilístico em 1984.

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