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Duas contas bancárias

Luva de Pedreiro tem apenas R$ 7,5 mil na conta após contrato milionário, diz site

Jovem influenciador fechou acordo de R$ 1 milhão com a Amazon Prime Video, mas continua vivendo na mesma casa simples
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Junho de 2022 às 20:32

Iran Ferreira, Luva de Pedreiro
Iran Ferreira está com novos gestores de carreira Crédito: Reprodução @Luvadepedreiro
O influenciador digital Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, está com novos gestores de carreira após anunciar uma pausa nos vídeos e aparentemente cortar relações com o seu empresário. No dia seguinte a decisão, ele voltou atrás. "Graças a Deus, pai. Estou pelos meus seguidores. O que meus seguidores falarem comigo aí... Tá ligado? Eu não bebo não, parceiro. Estou são. Tá ligado? Mas eu quero desabafar nessa p... Estou de saco cheio, já", disse o influenciador. 
Segundo o colunista Léo Dias, o jovem rompeu com seu empresário, Allan Jesus, e está com uma nova equipe. Mas o que os novos gestores descobriram foi que as duas contas bancárias do Luva estão praticamente zeradas. De acordo com o jornalista, ela contam apenas com um giro de R$ 7.500, mas o saldo é inexpressivo. Ainda segundo a coluna, a carreira do influenciador é extremamente rentável.
Seu primeiro grande faturamento teria sido de R$ 300 mil. O destaque fica para o acordo publicitário fechado com a Amazon Prime Video, em que Iran se tornou a nova cara dos anúncios esportivos da plataforma de streaming. Para isso, o jovem teria recebido R$ 1 milhão.
Até esta terça-feira (21/6), a carreira do tiktoker estava sendo administrada pelo empresário Allan Jesus, da ASJ Consultoria. Depois da polêmica, é gerida por outros nomes, que preferiram não ser identificados.
O jovem de 20 anos é um fenômeno das redes sociais. Com 14,3 milhões de seguidores apenas no Instagram, e outros 16,9 milhões no Tik Tok, o 'Luva de Pedreiro' se tornou sucesso mundial pelos gols e comemorações marcados em um campo de terra.

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