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Saúde

Pai de Anitta é internado novamente após testar positivo para Covid-19

Mauro Machado já havia passado por uma cirurgia para retirada de um câncer no pulmão depois de sofrer um AVC
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Junho de 2022 às 17:58

Mauro Machado, pai de Anitta, recebe alta após AVC
Mauro Machado, pai de Anitta, foi internado após contrair Covid-19 Crédito: Reprodução/Instagram/@anitta
Mauro Machado, o pai da cantora Anitta, foi internado novamente após contrair Covid-19. A informação foi divulgada por ele em uma publicação nos Stories do Instagram feita na noite desta terça-feira (21).
No início do mês, o 'Painitto' já havia passado alguns dias no hospital após sofrer um AVC e descobrir que tinha um câncer no pulmão. Ele precisou passar por uma cirurgia, que teve sucesso em realizar a remissão total da doença.
"De volta ao hospital. Depois de estar 80% bem e recuperado, a covid resolveu me visitar. Mais não sei quantos dias internado. Isolado. Para quem operou o pulmão, esse vírus é um perigo", escreveu Mauro em seu comunicado.
O pai de Anitta também disse que "ainda bem" que tem a Dra. Ludhmila Abrahão Hajjar, professora de cardiologia da Universidade de São Paulo (USP) e profissional que foi responsável pela retirada do câncer.

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