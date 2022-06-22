Pai de Anitta é internado novamente após testar positivo para Covid-19

Mauro Machado, pai de Anitta, foi internado após contrair Covid-19 Crédito: Reprodução/Instagram/@anitta

Mauro Machado, o pai da cantora Anitta, foi internado novamente após contrair Covid-19. A informação foi divulgada por ele em uma publicação nos Stories do Instagram feita na noite desta terça-feira (21).

No início do mês, o 'Painitto' já havia passado alguns dias no hospital após sofrer um AVC e descobrir que tinha um câncer no pulmão. Ele precisou passar por uma cirurgia, que teve sucesso em realizar a remissão total da doença.

"De volta ao hospital. Depois de estar 80% bem e recuperado, a covid resolveu me visitar. Mais não sei quantos dias internado. Isolado. Para quem operou o pulmão, esse vírus é um perigo", escreveu Mauro em seu comunicado.