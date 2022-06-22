Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Murilo Huff faz declaração para Léo, seu filho com Marília Mendonça

Cantor publicou em suas redes sociais uma foto de mãos dadas com a criança
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Junho de 2022 às 13:29

Murilo Huff faz declaração para Léo
Murilo Huff faz declaração para Léo Crédito: Reprodução/Instagram/@murilohuff
O cantor sertanejo Murilo Huff usou suas redes sociais na segunda-feira, 21, para fazer uma declaração para Léo, seu filho com a cantora Marília Mendonça, que morreu em novembro de ano passado vítima de um acidente aéreo.
"Eu e você sempre", escreveu ele na publicação do Twitter com uma foto em que aparece segurando a mão da criança.
Nos comentários, fãs dele e de Marília deixaram inúmeras mensagens de amor.
"O Léo tem e sempre terá orgulho de você. O melhor pai que ele poderia ter", disse uma seguidora.
"Lindos da minha vida. O amor mais puro e doce que pode existir. Eu amo vocês demais", escreveu outra.

Veja Também

Bianca Andrade abre o jogo sobre sexo a três na Farofa da Gkay e cita nomes

'Ganhar muito menos do que jovens brancos é um absurdo', diz ator de 'Bacurau'

Gustavo o Brabo, Japa, JV de VV e Cat Cat: DJs capixabas bombam na web

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Marília Mendonça
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)
Vítima foi encontrada amarrada a um colchão com o uso de um cinto, nua, com ferimentos pelo corpo e coberta por fezes
O que se sabe sobre caso de mulher mantida em cárcere e torturada em Itapuã
Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados