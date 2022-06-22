Murilo Huff faz declaração para Léo, seu filho com Marília Mendonça

Murilo Huff faz declaração para Léo Crédito: Reprodução/Instagram/@murilohuff

O cantor sertanejo Murilo Huff usou suas redes sociais na segunda-feira, 21, para fazer uma declaração para Léo, seu filho com a cantora Marília Mendonça, que morreu em novembro de ano passado vítima de um acidente aéreo.

"Eu e você sempre", escreveu ele na publicação do Twitter com uma foto em que aparece segurando a mão da criança.

Nos comentários, fãs dele e de Marília deixaram inúmeras mensagens de amor.

"O Léo tem e sempre terá orgulho de você. O melhor pai que ele poderia ter", disse uma seguidora.