Gustavo o Brabo, Japa, JV de VV e Cat Cat: DJs capixabas bombam na web

DJs capixabas bombam na web Crédito: Montagem/@Jvdevv/@djgustavobrabo/@japadjofc

Bero Costa, Japa, JV de VV, Carla Roberta, Gustavo o Brabo e Cat Cat. Você pode até nunca ter escutado falar neles, mas o universo dos DJs capixabas está cada vez maior. Só para se ter uma ideia, os seis artistas possuem - juntos - mais de 500 mil seguidores nas redes sociais. Ou seja, eles são mais do que atrações musicais, são celebridades locais.

Uma vez anunciados no line up de alguma festa, fãs de várias partes do Espírito Santo vão atrás desses DJs para escutar suas músicas ou remixes. Da eletrônica ao funk, o som capixaba se faz presente em quase todos os eventos da atualidade. Caiu tanto no gosto do público que teve até gente que decidiu fazer uma tatuagem para o ídolo.

Até mesmo o jogador da seleção brasileira Richarlison já declarou ser fã de uma DJ capixaba. Pensando nisso, “HZ” separou uma lista com 6 DJs que você precisa conhecer para ficar por dentro de quem está bombando no Estado.

GUSTAVO O BRABO

Aos vinte anos, o DJ, produtor e empresário Gustavo O Brabo soma mais de 95 mil seguidores no Instagram. Dono dos hits "Mega Relaxa Bebê" e "Mini Game", o artista é um dos mais cotados nas festas de funk no Espírito Santo. Além de todo o sucesso, o capixaba já ganhou, inclusive, uma tatuagem do seu nome. "Fiz porque eu quis, me deu vontade de fazer. Eu gosto muito dele, da humildade e do trabalho", disse a fã Joyce Nascimento nas redes sociais.

JAPA

Com mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, DJ Japa faz a festa com o seu show "Baile da Japa". Um dos maiores nomes do cenário do funk capixaba, a artista coleciona remixes grandes hits como "Acquainted", do cantor The Weekend, e"Fecha a Porta", dos artistas MC Ryan SP, MC Davi, MC Pedrinho, MC Don Juan, Jottapê, Gaab e MC Menor Da VG.

BERO COSTA

Bero Costa, ou simplesmente "Bero", é um dos destaques do funk capixaba. O DJ, ono do hit "Puxa a Tropa" , traz o melhor do beat fininho - característico do Espírito Santo - para suas produções. Presente em diversas festas do Estado, o artista soma mais de 700 mil reproduções no Spotify.

CAT CAT

Cat Cat é uma das DJs da nova geração do funk local. Com seu famoso bordão "Joga na Cara", a artista tem conquistado muitos fãs pelo Estado. Somando quase 60 mil seguidores nas redes sociais, Cat faz sucesso com seus remixes nas casas de shows do Espírito Santo. Além de DJ, ela ainda é influenciadora, dançarina e modelo.

CARLA ROBERTA

Já pensou em ter um fã da seleção brasileira? Pois a DJ Carla Roberta tem . Segundo o jogador Richarlison, a capixaba é melhor DJ do Espírito Santo. Somando mais de 127 mil seguidores, a artista também faz sucesso com seus reels no Instagram.

JV DE VV