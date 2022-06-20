"Viva Raul": evento em Fundão celebra os 77 anos de Raul Seixas

Evento em comemoração aos 77 anos de Raul Seixas, "Viva Raul" acontece em Fundão Crédito: Reprodução

"Mais se eu quero e você quer/ Tomar banho de chapéu/ Ou discutir Carlos Cardel/.../ Faça o que tu queres, pois, é tudo da lei". A letra, integrante da faixa "Sociedade Alternativa", de Raul Seixas, virou uma espécie de mantra para os inúmeros seguidores do "Pai do Rock Nacional", que, se estivesse vivo, completaria 77 anos no próximo 28 de junho.

Para louvar a vida e obra do artista baiano, e (por que não?) sua ansiada sociedade alternativa, Praia Grande (em Fundão) recebe a terceira edição do projeto "Viva Raul".

O encontro acontece sábado (25) e domingo (26), na Pousada Terra Mar, que, especialmente para a ocasião, vai se chamar "Pousada Novo Aeon", em referência ao quarto álbum de estúdio do multifacetado cantor.

O local deve reunir fãs, admiradores, "Raulseixistas" e outros "Malucos Beleza" - como o artista era carinhosamente conhecido - espalhados pelo Brasil para um final de semana inteiro dedicado ao músico.

De acordo com a produção do evento - organizado pelos coletivos Kavernistas (nome adotado em homenagem ao segundo álbum do músico) e Espaço Thelem -, o encontro contará com ônibus saindo de Vitória e Colatina, em destino à Praia Grande.

"Viva Raul" acontecerá pela primeira vez em formato híbrido, contando com uma programação de bate-papo e shows musicais com presença de Juliana Abonizio e Everaldo Barreto, na live "O Sol da Noite Agora Está Nascendo", e apresentações presenciais de MPBlues e Conchá.

Ícone da cultura pop, com celebrações realizadas, tanto no mês de sua vida quanto no de sua morte, em todo o país, Raul Seixas nos deixou em 21 de agosto de 1989, aos 44 anos, em São Paulo. O artista teve uma parada cardíaca decorrente de uma pancreatite aguda. Além disso, também lutava contra o alcoolismo e a diabetes.

"VIVA RAUL"

QUANDO: Sábado (25) e domingo (26), em formato híbrido, com atrações presenciais e pela internet. Os eventos presenciais acontecem na Pousada Terra Mar. Rua Uirapuru, 1, Enseada das Garças, Praia Grande, Fundão

Sábado (25) e domingo (26), em formato híbrido, com atrações presenciais e pela internet. Os eventos presenciais acontecem na Pousada Terra Mar. Rua Uirapuru, 1, Enseada das Garças, Praia Grande, Fundão INGRESSOS: Os bilhetes para as atrações presenciais custam R$ 25 (para os dois shows). À venda pela internet. Na pousada há opções de hospedagem e camping. Informações: (27) 99881-9731

PROGRAMAÇÃO