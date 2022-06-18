Confira os dez finalistas da 14ª edição do FeNaViola, em Colatina

Zé Geraldo encerra a 14ª edição do FeNaViola Crédito: Divulgação

Saiu a lista dos finalistas e a ordem de apresentações dos participantes do 14º FeNaViola. A Secretaria de Cultura e Turismo de Colatina divulgou os dez artistas que irão se apresentar neste sábado (18), a partir das 20h (Clique aqui)

A 14ª edição do Festival de viola mais tradicional do Sudeste volta ao formato presencial em 2022, no distrito de Itapina, com três dias de programação musical gratuita para o público durante o feriado de Corpus Christi.

Todos os finalistas recebem troféu e premiação, que vai de R$ 1 mil a R$ 4 mil reais. Além disso, a comissão do festival também vai premiar o melhor violeiro, intérprete e voto popular.

ATRAÇÃO

Com uma combinação de rock, folk, country e poesia, que há quatro décadas encanta e conquista o Brasil, o cantor e compositor mineiro Zé Geraldo encerra a 14ª edição do FeNaViola.

TRANSPORTE

Para atender o público do FeNaViola, a viação São Roque divulgou os horários das linhas que farão o trajeto para o festival. De 16 a 18 de junho, haverá ônibus saindo da Estação Central com destino a Itapina às 18h30 e 19h30 e retornando às 00h15 e 00h30. A passagem custa R$ 10,60.