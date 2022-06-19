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Veja a programação

Com duas edições em 2022, Festival de Cinema de Vitória começa nesta semana

Evento gratuito acontece de terça (21) a sábado (25), no Centro Cultural Sesc Glória (Vitória), com exibição de mais de 30 filmes, homenagem a Marcélia Cartaxo e estreia do filme capixaba "Os Primeiros Soldados"
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 19 de Junho de 2022 às 08:00

Filme capixaba
Filme capixaba "Os Primeiros Soldados", de Rodrigo de Oliveira, ganhará sua primeira exibição no Estado dentro da programação do Festival de Cinema de Vitória: Reencontro Crédito: Felipe Amarelo
Preparado para uma participar de uma maratona cinematográfica, bebê? Defendendo o (delicioso) clichê "dois é melhor ainda", o Festival de Cinema de Vitória acontece em duas oportunidades em 2022.
A primeira delas, batizada de "Reencontro", rola no Centro Cultural Sesc Glória, de terça (21) a sábado (25), resgatando, entre outras ações, filmes exibidos, e premiados com o Troféu Vitória em 2021. Os ingressos para as sessões serão liberados uma hora antes de cada exibição.
A segunda edição, por sua vez, já tem data para acontecer, de 20 a 25 de setembro, com atrações inéditas a serem divulgadas. A programação para dos dois eventos é totalmente gratuita.

REENCONTRO

Num clima de recordar é viver, depois de dois anos em versão on-line, o Festival de Cinema de Vitória retorna com uma edição especial. Chamada Reencontro, ela é uma espécie de desdobramento do evento virtual realizado em novembro de 2021.
Na programação da próxima semana, títulos exibidos nas mostras competitivas da 28ª edição, pré-estreia de longas-metragens, três sessões com filmes convidados e o lançamento da edição física do Cadernos da Homenageada Nacional: Marcélia Cartaxo e do Caderno da Homenageada Capixaba: Margarete Taqueti. Além disso, rolam oitos oficinas focando diversas etapas da produção audiovisual.  
A atriz Marcélia Cartaxo receberá o Caderno da Homenageda Nacional no
A atriz Marcélia Cartaxo receberá o Caderno da Homenageda Nacional no "Festival de Vitória: Reencontro" Crédito: Rodrigo Barbosa
Lucia Caus, diretora do Festival de Cinema de Vitória, fala sobre a importância do retorno ao presencial. "Estamos saudosos e ansiosos para esse reencontro entre espectadores, realizadores e filmes. A experiência das exibições virtuais não dá conta de reproduzir o calor da reação da plateia, nem a emoção dos diretores ao assistirem suas obras projetadas na telona", acredita.
"No entanto, ainda estamos na pandemia da Covid-19, o que requer cautela e cuidados. O cinema é, sobretudo, uma arte do encontro. Por isso, garantir que essa audiência presencial aconteça é efetivar essa essência da arte cinematográfica. O cinema brasileiro, apesar de todos os percalços do contexto atual, é criativo, potente e uma expressão cultural que traduz a identidade do brasileiro ao registrar o nosso modo de ser. Um festival de cinema brasileiro é uma chance de nos enxergarmos na tela grande", defende Lucia, adiantando sua expectativa sobre a 29ª edição, que acontece em setembro.
"Esta edição especial de reencontro será um ensaio para a 29ª edição, que irá acontecer em setembro e onde o público capixaba poderá ficar sintonizado com a mais recente safra da produção cinematográfica brasileira advinda do contexto pandêmico".

PRÉ-ESTREIAS

O destaque da edição "Reencontro" está nas pré-estreias. Um dos longas nacionais mais elogiados e premiados de 2021, o belíssimo "Os Primeiros Soldados", de Rodrigo de Oliveira, abre a programação, trazendo um doloroso e sensível retrato do início da pandemia do HIV no Brasil, e no ES, no começo dos anos 1980.
O projeto - que ganhou troféus no Festival do Rio 2021, na Mostra de Tiradentes 2022 e no tradicional International Film Festival Mannheim-Heidelberg, na Alemanha, só para citar algumas láureas - terá sua primeira exibição em terras capixabas. Destaque para as grandes atuações de Johnny Massaro e Renata Carvalho.
Quem encerra a programação do FCV é "Serial Kelly", de René Guerra. O longa, que tem sua primeira exibição em Vitória, acompanha a agenda de shows de uma cantora de forró eletrônico em "inferninhos" pelo sertão e o rastro de mortes (!) que ela vai deixando pelo caminho. A protagonista é Gaby Amarantos, portanto, espere muito "close", babado, confusão e gritaria.
"Reencontro" ainda irá exibir três longas-metragens convidados, que foram projetados fora de competição na edição on-line do ano passado. Entre os selecionados, estão o capixaba "A Matéria Noturna", de Bernard Lessa, "Limiar", de Coraci Ruiz, e "Espero que Esta te Encontre e que Estejas Bem", de Natara Ney. 
O capixaba
O capixaba "Matéria Noturna", de Bernard Lessa, é um dos filmes convidados do Festival de Cinema de Vitória Crédito: Safira Moreira

LÁUREAS

Outro destaque de "Reencontro" fica para a seleção de filmes, entre curtas e longas-metragens, premiados com o Troféu Vitória exibidos virtualmente. Entre os filmes projetados estão os vencedores das 11 Mostras Competitivas do festival e do Prêmio Especial da ABD, com destaque para "Prata", de Lucas Melo, "Mirador" (veja trailer abaixo), de Bruno Costa, "O Peixe", de Natasha Jascalevich, e "Quimera", de Luísa Costa Miranda.
Haverá debates (comandados pelo jornalista Filippo Pitanga e pela cineasta Flavia Candida) com os realizadores dos curtas-metragens premiados, que acontecem diariamente logo após as sessões, com início às 15 horas, no Centro Cultural Sesc Glória. Já o bate-papo com os diretores dos longas-metragens será no sábado (25), às 10 horas, no Hotel Senac Ilha do Boi.
O ano de 2022 marca o retorno do tradicional Festivalzinho de Cinema de Vitória. A mostra, que precisou ser paralisada em função da pandemia da Covid-19, chega a sua 21ª edição. O projeto, que tem como foco criar um intercâmbio entre estudantes da rede pública de ensino e o universo audiovisual, acontece no Cine Metrópolis (Ufes), entre os dias 22 e 24 de junho. Participarão da iniciativa estudantes das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF) Irmã Dulce, Altair Siqueira Costa, São Diogo e Professor Luiz Baptista, da rede de Ensino Público do Município de Serra.

TENDALAB

Pensa que acabou? Claro que não. No sábado (25), a partir das 22 horas, no Saldanha da Gama, acontece o lançamento do Festival TendaLab, onde poderá ser conferido uma programação musical trazendo um recorte da música brasileira contemporânea, em uma noite de "alma carnavalesca".
No line up, a cantora Letrux, a Banda Malacaxeta, com a participação especial da atriz e cantora Letícia Persiles, e o DJ Set do Bloco Amigos da Onça, com programação 0800. A distribuição de ingressos será na semana do evento, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram do Festival de Cinema de Vitória. 
Letrux
Letrux é atração do lançamento do Festival TendaLab Crédito: Divulgação
As apresentações marcam o lançamento do Festival TendaLab, que acontece de 22 a 24 de setembro, em parceria com a programação do 29º FCV.

FORMAÇÃO

Não menos importante, são as oficinas de formação, tradicionalmente organizadas pelo festival. Entre as atividades de "Reencontro", estão os cursos "Descolonizando o Roteiro", com o cineasta, Clementino Junior; "Escrita de Curta-Metragem de Horror", com a cineasta e roteirista, Carissa Vieira; "Narrativa das Redes - Criação de Conteúdo On-line com Ferramentas de Cinema", com o jornalista Filippo Pitanga; "O Personagem como Centro de um Universo no Cinema de Não-ficção", com o cineasta Gustavo Vinagre; "A Construção do Roteiro a partir da Desconstrução dos Personagens", com a diretora e roteirista Julia Katherine; "Produção de Conteúdo para Internet", com Emmy Lobo; "Oficina de Realização de Cinema em Vídeo", com Luiz Carlos Lacerda, e "A Vertigem do Subtexto", com Gilda Nomacce. 

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Todo o processo para as inscrições será on-line, via formulário Google, que pode ser retirado no site do festival. Para oficializar o processo de inscrição, é preciso entregar, na sede da Galpão Produções/ IBCA, um pacote de fralda geriátrica ou uma lata de leite em pó, que serão doadas para o Asilo de Vitória. A Galpão fica localizada na Rua Profa. Maria Cândida da Silva, 115, Bairro Republica, Vitória.

28º FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA: REENCONTRO

  • QUANDO:  de terça (21) a sábado (25), com programação gratuita e atrações em diversos locais

  • ONDE:
  • Centro Cultural Sesc Glória: Teatro Glória, Sala Cariê Lindenberg e Marien Calixte (Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória)
  • Exibições + Debates de Curtas + Cerimônias de Homenagem. Para o espaço, os ingressos serão liberados uma hora antes de cada exibição

  • Hotel Senac Ilha do Boi (Rua Bráulio Macedo, 417, Ilha do Boi, Vitória)
  • Debates de Longas + Coletivas de Homenagem + Oficinas 

  • Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) (Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória)
  • Festivalzinho de Cinema de Vitória 

  • Centro de Referência das Juventudes (CRJ) Feu Rosa (Rua dos Cravos, Feu Rosa, Serra)
  • Oficina de Realização em Cinema e Vídeo 

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

  • SEGUNDA (20)
  • 14h - Oficina de Realização em Cinema e Vídeo - Luiz Carlos Lacerda - CRJ Feu Rosa 

  • TERÇA (21)
  • 9h - Oficina de Realização em Cinema e Vídeo - Luiz Carlos Lacerda - CRJ Feu Rosa

  • 9h - Oficina Descolonizando o Roteiro - Clementino Junior - Hotel Senac Ilha do Boi

  • 9h - Oficina O Personagem como Centro de um Universo no Cinema de Não-Ficção - Gustavo Vinagre - Hotel Senac Ilha do Boi

  • 9h - Oficina A Internet como Caminho - Emy Lobo

  • 13h30 - Oficina Escrita de Curta-metragem de Horror - Carissa Vieira - Hotel Senac Ilha do Boi

  • 13h30 - Oficina A Vertigem do Subtexto - Gilda Nomacce - Hotel Senac Ilha do Boi

  • 13h30 - Oficina A Construção do Roteiro a partir da Desconstrução das Personagens - Julia Katharine 

  • 15h - Oficina de Realização em Cinema e Vídeo - Luiz Carlos Lacerda - CRJ Feu Rosa

  • 15h - Mostra de Curtas Premiados + Debate – Programa 1 
  • Sala Cariê Lindenberg - Centro Cultural Sesc Glória
  • Classificação Indicativa: 18 anos
  • "Praia dos Tempos" (Luan Santos, FIC, BA, 11’)
  • "Nostalgia" (Raphael Araújo, ANI, ES, 1’)
  • "Portugal Pequeno" (Victor Quintanilha, FIC, RJ, 20’)
  • "Quimera" (Luísa Costa Miranda, FIC, ES, 13’)

  • 19h – Cerimônia de Abertura

  • 19h30 - Sessão Especial de Abertura
  • "Os Primeiros Soldados" (Rodrigo de Oliveira, FIC, ES, 107’)
  • Classificação Indicativa: 16 anos

  • QUARTA (22)  

  • 9h -  Oficina de Realização em Cinema e Vídeo - Luiz Carlos Lacerda - CRJ Feu Rosa

  • 9h - Oficina Descolonizando o Roteiro - Clementino Junior - Hotel Senac Ilha do Boi

  • 9h - Oficina O Personagem como Centro de um Universo no Cinema de Não-Ficção - Gustavo Vinagre - Hotel Senac Ilha do Boi

  • 9h - Oficina A Internet como Caminho - Emy Lobo

  • 9h - Oficina Narrativa das Redes - Criação de Conteúdo On-line com Ferramentas de Cinema - Filippo Pitanga

  • 9h - 21º Festivalzinho de Cinema de Vitória 
  • Cine Metrópolis - Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
  • Classificação Indicativa: Livre  
  • "A Cápsula do Tempo" (Rodrigo Grota, FIC, Cor, 13’, PR)
  • "Umbrella" (Helena Hilário e Mário Pece, ANI, Cor, 8’, BR)
  • "Sobre Amizade e Bicicletas" (Julia Vidal, FIC, Cor, 12’, PR)
  • "Stone Heart" (Humberto Rodrigues, ANI, Cor, 9’, AM) 
  • "Antes que Vire Pó" (Danilo Custódio, FIC, Cor, 12', PR) 
  • "O Sonho do Zezinho" (Edmundo Lacerda, FIC, COR, 20',BA) 

  • 13h30 - Oficina Escrita de Curta-metragem de Horror - Carissa Vieira -  Hotel Senac Ilha do Boi

  • 13h30 - Oficina A Vertigem do Subtexto - Gilda Nomacce -  Hotel Senac Ilha do Boi

  • 13h30 - Oficina A Construção do Roteiro a partir da Desconstrução das Personagens - Julia Katharine 

  • 15h -  Oficina de Realização em Cinema e Vídeo - Luiz Carlos Lacerda - CRJ Feu Rosa

  • 14h - 21º Festivalzinho de Cinema de Vitória 
  • Cine Metrópolis - Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
  • Classificação Indicativa: Livre  

  • 15h - Mostra de Curtas Premiados + Debate – Programa 2 
  • Sala Cariê Lindenberg – Centro Cultural Sesc Glória
  • Classificação Indicativa: 14 anos
  • "Cinco Fitas" (Heraldo de Deus e Vilma Martins, FIC, BA, 15’)
  • "Meus Santos Saúdam teus Santos" (Rodrigo Antônio, DOC, PA, 14’)
  • "Faz Vinte Anos" (Tati Franklin, EXP, ES, 6’)
  • "Prata" (Lucas Melo, EXP, RJ, 21’)
  • "O Barco e o Rio" (Bernardo Ale Abinader, FIC, AM, 17’)
  • "O Peixe" (Natasha Jascalevich, EXP, RJ, 11’)

  • 19h30 - Mostra de Longas Premiados – Programa 2 – Teatro Glória – Centro Cultural Sesc Glória
  • Classificação Indicativa: 14 anos
  • "Mirador" (Bruno Costa, FIC, PR, 95’)
  • "Mulher Oceano" (Djin Sganzerla, FIC, SP, 99’)

  • QUINTA (23)
  • 9h - Oficina de Realização em Cinema e Vídeo - Luiz Carlos Lacerda - CRJ Feu Rosa

  • 9h - Oficina Descolonizando o Roteiro - Clementino Junior - Hotel Senac Ilha do Boi

  • 9h - Oficina O Personagem como Centro de um Universo no Cinema de Não-Ficção - Gustavo Vinagre - Hotel Senac Ilha do Boi

  • 9h - Oficina A Internet como Caminho - Emy Lobo

  • 9h - Oficina Narrativa das Redes - Criação de Conteúdo On-line com Ferramentas de Cinema - Filippo Pitanga 

  • 9h - 21º Festivalzinho de Cinema de Vitória 
  • Cine Metrópolis - Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
  • Classificação Indicativa: Livre  

  • 13h30 - Oficina Escrita de Curta-metragem de Horror - Carissa Vieira -  Hotel Senac Ilha do Boi

  • 13h30 - Oficina A Vertigem do Subtexto - Gilda Nomacce -  Hotel Senac Ilha do Boi

  • 13h30 - Oficina A Construção do Roteiro a partir da Desconstrução das Personagens - Julia Katharine

  • 14h - 21º Festivalzinho de Cinema de Vitória 
  • Cine Metrópolis - Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
  • Classificação Indicativa: Livre  

  • 15h - Oficina de Realização em Cinema e Vídeo - Luiz Carlos Lacerda - CRJ Feu Rosa

  • 15h – Sessão Especial - Sala Marien Calixte - Centro Cultural Sesc Glória
  • "A Matéria Noturna" (Bernard Lessa, DOC, ES, 89′)
  • Classificação Indicativa: 12 Anos
      
  • 15h - Mostra de Curtas Premiados + Debate – Programa 3 
  • Sala Cariê Lindenberg - Centro Cultural Sesc Glória
  • Classificação Indicativa: 12 anos
  • "Lockdown", de Roberto Mamfrim. Artista: Carga Pezada - 5’
  • "Há uma Profeta nas Olaias, Tenham Cuidado!" (Lucas Camargo de Barros, DOC, SP, 8’)
  • "Presente Maravilha" (Jeã Santos, EXP, RJ, 3’)
  • "Tapajós Ameaçado" (Thomaz Pedro, DOC, SP, 25’)

  • 19h - Cerimônia de Homenagem à Margarete Taqueti e Marcélia Cartaxo – Teatro Glória - Centro Cultural Sesc Glória

  • 19h30 - Mostra de Longas Premiados – Programa 3 
  • Classificação Indicativa: 16 anos
  • Teatro Glória – Centro Cultural Sesc Glória
  • "Máquina do Desejo" (Joaquim Castro e Lucas Weglinski, DOC, SP, 110’)

  • SEXTA (24)  
  • 9h -  Oficina de Realização em Cinema e Vídeo - Luiz Carlos Lacerda - CRJ Feu Rosa

  • 9h - Oficina Descolonizando o Roteiro - Clementino Junior - Hotel Senac Ilha do Boi

  • 9h - Oficina O Personagem como Centro de um Universo no Cinema de Não-Ficção - Gustavo Vinagre - Hotel Senac Ilha do Boi

  • 9h - Oficina A Internet como Caminho - Emy Lobo

  • 9h - Oficina Narrativa das Redes - Criação de Conteúdo On-line com Ferramentas de Cinema - Filippo Pitanga 

  • 9h e 14h - 21º Festivalzinho de Cinema de Vitória 
  • Cine Metrópolis - Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
  • Classificação Indicativa: Livre  

  • 15h - Oficina de Realização em Cinema e Vídeo - Luiz Carlos Lacerda - CRJ Feu Rosa

  • 15h – Sessão Especial - Sala Marien Calixte - Centro Cultural Sesc Glória
  • "Limiar" (Coraci Ruiz, DOC, SP, 77’)
  • Classificação Indicativa: 12 Anos 

  • 15h - Mostra de Curtas Premiados + Debate – Programa 4 
  • Sala Cariê Lindenberg - Centro Cultural Sesc Glória
  • Classificação Indicativa: 16 anos
  • "25 Anos sem Asfalto" (Fabi Andrade, FIC, SP, 15’)
  • "Bruta", de Raymundo Calumby. Artista: Sandyalê - 6’
  • "O Fio de Ariadne" (Mozart Freire e Ton Martins, FIC, CE, 16’)
  • "Time de Dois" (André Santos, FIC, RN, 11’)
  • "Utopia" (Rayane Penha, DOC, AP, 15’)

  • 19h - Mostra de Longas Premiados – Teatro Glória – Centro Cultural Sesc Glória
  • Classificação Indicativa: 12 anos
  • "Última Cidade" (Victor Furtado, FIC, CE, 70’)
  • "Noites de Alface" (Zeca Ferreira, FIC, RJ, 79’)

  • SÁBADO (25)
  • 9h - Oficina de Realização em Cinema e Vídeo - Luiz Carlos Lacerda - CRJ Feu Rosa

  • 10h - Debate com Realizadores da Mostra de Longas Premiados – Hotel Senac Ilha do Boi

  • 15h – Sessão Especial - Sala Marien Calixte - Centro Cultural Sesc Glória
  • "Espero que esta te encontre e que estejas bem" (Natara Ney, DOC, COR, RJ/PE, 2020)
  • Classificação Indicativa: 12 Anos 

  • 15h - Mostra de Curtas Premiados + Debate – Programa 5 
  • Sala Cariê Lindenberg – Centro Cultural Sesc Glória
  • Classificação Indicativa: 16 anos
  • "Jamary" (Begê Muniz, FIC, AM, 15’)
  • "Magnético" (Cassemiro Vitorino e Ilka Goldschmidt, SC, DOC, 25’)
  • "Os Últimos Românticos do Mundo" (Henrique Arruda, FIC, PE, 23’)
  • "Usina – Desejo contra a indústria do medo" (Amanda Seraphico, Clarissa Ribeiro e Lorran Dias (Anarca Filmes), FIC, RJ, 16’)

  • 19h – Sessão Especial de Encerramento 
  • Teatro Glória – Centro Cultural Sesc Glória
  • "Serial Kelly" (René Guerra, RJ, FIC, 85’)
  • Classificação Indicativa: 16 anos

  • 22h - Lançamento do Festival TendaLab
  • Saldanha da Gama, Forte São João - Centro de Vitória
  • Letrux Aos Prantos
  • Djs Amigos da Onça
  • Banda Malacaxeta + Letícia Persiles, com ingressos a ser distribuídos na semana do evento pelo Facebook e Instagram do FCV

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