Com duas edições em 2022, Festival de Cinema de Vitória começa nesta semana

Filme capixaba "Os Primeiros Soldados", de Rodrigo de Oliveira, ganhará sua primeira exibição no Estado dentro da programação do Festival de Cinema de Vitória: Reencontro Crédito: Felipe Amarelo

Preparado para uma participar de uma maratona cinematográfica, bebê? Defendendo o (delicioso) clichê "dois é melhor ainda", o Festival de Cinema de Vitória acontece em duas oportunidades em 2022.

A primeira delas, batizada de "Reencontro", rola no Centro Cultural Sesc Glória, de terça (21) a sábado (25), resgatando, entre outras ações, filmes exibidos, e premiados com o Troféu Vitória em 2021. Os ingressos para as sessões serão liberados uma hora antes de cada exibição.

A segunda edição, por sua vez, já tem data para acontecer, de 20 a 25 de setembro, com atrações inéditas a serem divulgadas. A programação para dos dois eventos é totalmente gratuita.

REENCONTRO

Num clima de recordar é viver, depois de dois anos em versão on-line, o Festival de Cinema de Vitória retorna com uma edição especial. Chamada Reencontro, ela é uma espécie de desdobramento do evento virtual realizado em novembro de 2021.

Na programação da próxima semana, títulos exibidos nas mostras competitivas da 28ª edição, pré-estreia de longas-metragens, três sessões com filmes convidados e o lançamento da edição física do Cadernos da Homenageada Nacional: Marcélia Cartaxo e do Caderno da Homenageada Capixaba: Margarete Taqueti. Além disso, rolam oitos oficinas focando diversas etapas da produção audiovisual.

A atriz Marcélia Cartaxo receberá o Caderno da Homenageda Nacional no "Festival de Vitória: Reencontro" Crédito: Rodrigo Barbosa

Lucia Caus, diretora do Festival de Cinema de Vitória, fala sobre a importância do retorno ao presencial. "Estamos saudosos e ansiosos para esse reencontro entre espectadores, realizadores e filmes. A experiência das exibições virtuais não dá conta de reproduzir o calor da reação da plateia, nem a emoção dos diretores ao assistirem suas obras projetadas na telona", acredita.

"No entanto, ainda estamos na pandemia da Covid-19, o que requer cautela e cuidados. O cinema é, sobretudo, uma arte do encontro. Por isso, garantir que essa audiência presencial aconteça é efetivar essa essência da arte cinematográfica. O cinema brasileiro, apesar de todos os percalços do contexto atual, é criativo, potente e uma expressão cultural que traduz a identidade do brasileiro ao registrar o nosso modo de ser. Um festival de cinema brasileiro é uma chance de nos enxergarmos na tela grande", defende Lucia, adiantando sua expectativa sobre a 29ª edição, que acontece em setembro.

"Esta edição especial de reencontro será um ensaio para a 29ª edição, que irá acontecer em setembro e onde o público capixaba poderá ficar sintonizado com a mais recente safra da produção cinematográfica brasileira advinda do contexto pandêmico".

PRÉ-ESTREIAS

O destaque da edição "Reencontro" está nas pré-estreias. Um dos longas nacionais mais elogiados e premiados de 2021, o belíssimo "Os Primeiros Soldados", de Rodrigo de Oliveira, abre a programação, trazendo um doloroso e sensível retrato do início da pandemia do HIV no Brasil, e no ES, no começo dos anos 1980.

O projeto - que ganhou troféus no Festival do Rio 2021, na Mostra de Tiradentes 2022 e no tradicional International Film Festival Mannheim-Heidelberg, na Alemanha, só para citar algumas láureas - terá sua primeira exibição em terras capixabas. Destaque para as grandes atuações de Johnny Massaro e Renata Carvalho.

Quem encerra a programação do FCV é "Serial Kelly", de René Guerra. O longa, que tem sua primeira exibição em Vitória, acompanha a agenda de shows de uma cantora de forró eletrônico em "inferninhos" pelo sertão e o rastro de mortes (!) que ela vai deixando pelo caminho. A protagonista é Gaby Amarantos, portanto, espere muito "close", babado, confusão e gritaria.

"Reencontro" ainda irá exibir três longas-metragens convidados, que foram projetados fora de competição na edição on-line do ano passado. Entre os selecionados, estão o capixaba "A Matéria Noturna", de Bernard Lessa, "Limiar", de Coraci Ruiz, e "Espero que Esta te Encontre e que Estejas Bem", de Natara Ney.

O capixaba "Matéria Noturna", de Bernard Lessa, é um dos filmes convidados do Festival de Cinema de Vitória Crédito: Safira Moreira

LÁUREAS

Outro destaque de "Reencontro" fica para a seleção de filmes, entre curtas e longas-metragens, premiados com o Troféu Vitória exibidos virtualmente. Entre os filmes projetados estão os vencedores das 11 Mostras Competitivas do festival e do Prêmio Especial da ABD, com destaque para "Prata", de Lucas Melo, "Mirador" (veja trailer abaixo), de Bruno Costa, "O Peixe", de Natasha Jascalevich, e "Quimera", de Luísa Costa Miranda.

Haverá debates (comandados pelo jornalista Filippo Pitanga e pela cineasta Flavia Candida) com os realizadores dos curtas-metragens premiados, que acontecem diariamente logo após as sessões, com início às 15 horas, no Centro Cultural Sesc Glória. Já o bate-papo com os diretores dos longas-metragens será no sábado (25), às 10 horas, no Hotel Senac Ilha do Boi.

O ano de 2022 marca o retorno do tradicional Festivalzinho de Cinema de Vitória. A mostra, que precisou ser paralisada em função da pandemia da Covid-19, chega a sua 21ª edição. O projeto, que tem como foco criar um intercâmbio entre estudantes da rede pública de ensino e o universo audiovisual, acontece no Cine Metrópolis (Ufes), entre os dias 22 e 24 de junho. Participarão da iniciativa estudantes das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF) Irmã Dulce, Altair Siqueira Costa, São Diogo e Professor Luiz Baptista, da rede de Ensino Público do Município de Serra.

TENDALAB

Pensa que acabou? Claro que não. No sábado (25), a partir das 22 horas, no Saldanha da Gama, acontece o lançamento do Festival TendaLab , onde poderá ser conferido uma programação musical trazendo um recorte da música brasileira contemporânea, em uma noite de "alma carnavalesca".

No line up, a cantora Letrux, a Banda Malacaxeta, com a participação especial da atriz e cantora Letícia Persiles, e o DJ Set do Bloco Amigos da Onça, com programação 0800. A distribuição de ingressos será na semana do evento, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram do Festival de Cinema de Vitória.

Letrux é atração do lançamento do Festival TendaLab Crédito: Divulgação

As apresentações marcam o lançamento do Festival TendaLab, que acontece de 22 a 24 de setembro, em parceria com a programação do 29º FCV.

FORMAÇÃO

Não menos importante, são as oficinas de formação, tradicionalmente organizadas pelo festival. Entre as atividades de "Reencontro", estão os cursos "Descolonizando o Roteiro", com o cineasta, Clementino Junior; "Escrita de Curta-Metragem de Horror", com a cineasta e roteirista, Carissa Vieira; "Narrativa das Redes - Criação de Conteúdo On-line com Ferramentas de Cinema", com o jornalista Filippo Pitanga; "O Personagem como Centro de um Universo no Cinema de Não-ficção", com o cineasta Gustavo Vinagre; "A Construção do Roteiro a partir da Desconstrução dos Personagens", com a diretora e roteirista Julia Katherine; "Produção de Conteúdo para Internet", com Emmy Lobo; "Oficina de Realização de Cinema em Vídeo", com Luiz Carlos Lacerda, e "A Vertigem do Subtexto", com Gilda Nomacce.

Todo o processo para as inscrições será on-line, via formulário Google, que pode ser retirado no site do festival . Para oficializar o processo de inscrição, é preciso entregar, na sede da Galpão Produções/ IBCA, um pacote de fralda geriátrica ou uma lata de leite em pó, que serão doadas para o Asilo de Vitória. A Galpão fica localizada na Rua Profa. Maria Cândida da Silva, 115, Bairro Republica, Vitória.

28º FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA: REENCONTRO

QUANDO: de terça (21) a sábado (25), com programação gratuita e atrações em diversos locais





de terça (21) a sábado (25), com programação gratuita e atrações em diversos locais ONDE:

Centro Cultural Sesc Glória : Teatro Glória, Sala Cariê Lindenberg e Marien Calixte (Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória)

: Teatro Glória, Sala Cariê Lindenberg e Marien Calixte (Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória) Exibições + Debates de Curtas + Cerimônias de Homenagem. Para o espaço, os ingressos serão liberados uma hora antes de cada exibição





Hotel Senac Ilha do Boi (Rua Bráulio Macedo, 417, Ilha do Boi, Vitória)

(Rua Bráulio Macedo, 417, Ilha do Boi, Vitória) Debates de Longas + Coletivas de Homenagem + Oficinas





Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) (Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória)

(Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória) Festivalzinho de Cinema de Vitória





Centro de Referência das Juventudes (CRJ) Feu Rosa (Rua dos Cravos, Feu Rosa, Serra)

(Rua dos Cravos, Feu Rosa, Serra) Oficina de Realização em Cinema e Vídeo

PROGRAMAÇÃO COMPLETA