Miss ES 2022: capixaba já modelou para Tiffany e fez musical da Broadway

Mia Mamede foi revelada como Miss ES 2022 Crédito: @Chrystian_h/Alexander Gonzalez/Mia Content House

O Espírito Santo já tem uma Miss para chamar de sua em 2022. Natural de Vitória, Mia Mamede, de 26 anos, será a representante dos capixabas no concurso Miss Universo Brasil deste ano. O anúncio foi feito através das redes sociais da organização, na tarde deste sábado (18).

Após ser revelada, Mia contou para “HZ” que não conteve a felicidade e a emoção. Disse que precisou segurar esse segredo da família e amigos, mas garantiu que foi por uma boa causa.

“Precisei seguir as regras e ficar com esse segredo comigo. Quando meu nome foi revelado, estava na aula de dança e não vi as milhares de mensagens que estavam chegando no meu celular. Eu estou muito feliz com o anúncio”, ressaltou.

A capixaba revelou ainda que está se preparando para o concurso há muito tempo. Segundo Mia, ser uma Miss hoje em dia é muito mais do que ter apenas beleza, é preciso ter confiança e levantar causas importantes para a sociedade.

“Eu já vinha me preparando muito para isso. Eu acredito que para ser uma Miss é preciso ter propósito, saber quem você é. A organização não quer mais um rosto bonito, eles querem uma embaixadora que levante uma causa. A ênfase agora é no ‘ser confiante’"

A missão agora segue com diversas audições virtuais para definir o top 15, top 10 e o top 5, respectivamente. As etapas abrangem provas de oratória e entrevistas com uma banca de jurados, direção do Miss Brasil e com o diretor do canal U Miss TV. As cinco escolhidas pela comissão vão disputar a coroa do Miss Universo Brasil 2022 no mês que vem, em São Paulo, durante uma cerimônia ao vivo.

“Eu vou continuar com o meu planejamento, que envolve o físico, como ter a presença de palco e a voz boa. Também a oratória, me inteirando de vários assuntos e ter a minha opinião. Além de trabalhar o meu interior, a minha confiança. E por último, continuar o meu propósito social e na divulgação do turismo”, disse a capixaba que já é uma das fortes candidatas para levar o título máximo da beleza do Brasil.

Mia Mamede foi revelada como Miss ES 2022 Crédito: @Chrystian_h/Alexander Gonzalez/Mia Content House

CONHEÇA MIA MAMEDE

Pode se preparar, pois o currículo de Mia é de causar inveja. Na bagagem, a capixaba soma diversos trabalhos internacionais, como dois musicais da Broadway: ‘Aladdin' e 'Hamlet’. Também modelou para a marca Tiffany, famosa joalheria de luxo de Nova York, usando um anel avaliado em R$ 3 milhões, e viajou para cerca de 40 países.

Aos 9 anos, Mamede morou na China com sua família, sendo alfabetizada em inglês e mandarim. Na época, Mia também chegou a morar nos Emirados Árabes, onde, inclusive, foi “Miss Dubai”. Além disso, a capixaba já teve CEP em outros sete países. Com tantas vivências internacionais, cultura é o que não falta para a representante do Espírito Santo.

Além de modelo, atriz e comunicadora, a capixaba também atua como apresentadora. Entre os principais trabalhos audiovisuais, estão o documentário "40 Jogadores de Futebol", em 2017, "Hotéis Incríveis" (Globosat), em 2018, e o Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 2019, ao lado de Milton Cunha.

PROJETOS SOCIAIS

O lado social de Mia também está presente em diversos projetos. A capixaba é embaixadora da Fundação Beneficente Praia do Canto, uma entidade filantrópica, civil, sem fins lucrativos, de caráter cristão, esportivo, social e educacional.

E OS CONCURSOS MUNICIPAIS?

Segundo a organizadora do Miss Universo Espírito Santo, Nabila Furtado, uma transição interna na organização do concurso nacional foi o motivo para a disputa ser atípica neste ano. Ela conta que, por isso, não houve tempo necessário para realizar os concursos municipais. Assim, cada Estado ficou responsável por encaminhar um nome.

“Neste ano, os Estados tinham que indicar nomes para poder participar da seleção nacional. O nosso nome foi o da Mia, que inclusive apresentou o concurso em 2021. Ela se apaixonou logo de cara. Quando tivemos que escolher quem iria nos representar, ela era a mais preparada, tinha vários idiomas, participou do Miss Dubai. Um nome muito forte para a competição”, disse Nabila.

NOVIDADE

De acordo com Nabila, os concursos municipais retornam no Miss ES 2023. E aproveitando para dar um “spoiler”, ela contou que a expectativa é de que a disputa aconteça aberta ao público.

“Em 2023 serão retomados os concursos municipais. Esse caso foi bem atípico mesmo. Inclusive, a expectativa é de que o próximo concurso seja realizado em Vila Velha, aberto ao público, com telão e outras surpresas”, revelou Nabila.

EXPECTATIVA